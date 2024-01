Challenger Piracicaba: Il Tabellone Principale e di Quali. 5 azzurri al via nel Md

Challenger Piracicaba – Tabellone Principale – terra

(1) Coria, Federico vs Olivo, Renzo

Torres, Juan Bautista vs Reis Da Silva, Joao Lucas

Casanova, Hernan vs Qualifier

Mager, Gianluca vs (6) Giannessi, Alessandro

(4) Rodriguez Taverna, Santiago vs Qualifier

Weis, Alexander vs Qualifier

Qualifier vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Qualifier vs (7) Lavagno, Edoardo

(5) Cecchinato, Marco vs Andreozzi, Guido

Luz, Orlando vs Gill, Felix

(Alt) Campana Lee, Gerard vs Sakamoto, Pedro

(WC) Ribeiro, Eduardo vs (3) Gakhov, Ivan

(8) Ficovich, Juan Pablo vs Stodder, Timo

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Qualifier

(WC) Zanellato, Nicolas vs (WC) Alves, Mateus

Taberner, Carlos vs (2) Ugo Carabelli, Camilo

(1) Gomez, Federico Agustin vs (WC) Braga, Breno

(Alt) Parizzia, Nicolas vs (12) Gimenez, Igor

(2) Barrena, Alex vs Zormann, Marcelo

Tosetto, Rafael vs (8) Monzon, Ignacio

(3) Wenger, Damien vs (WC) Tumasonis, Gabriel

(Alt) Camargo Lima, Enzo vs (10) Leite, Wilson

(4) Feldbausch, Kilian vs Saraiva Dos Santos, Paulo Andre

(Alt) Britto, Luis vs (7) Marti Pujolras, Alex

(5) Dutra da Silva, Daniel vs (WC) Bueres, Matheus

(WC) Silva, Marcio Eduardo vs (9) Pereira, Jose

(6) Villanueva, Gonzalo vs Yamacita, Fernando

(Alt) Bogo, Enrique vs (11) Kestelboim, Mariano