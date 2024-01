Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo anche Novak Djokovic (LIVE)

Australian Open 🇦🇺 – 1° Turno – hard

Il match deve ancora iniziare

(4) J. Sinnervs B. van de Zandschulp

(8) M. Sakkari vs N. Hibino



Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) N. Djokovic vs (Q) D. Prizmic



Il match deve ancora iniziare

(Q) E. Seidel vs (2) A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(WC) M. Hontama vs (9) B. Krejcikova



Il match deve ancora iniziare

T. Seyboth Wild vs (5) A. Rublev



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(20) M. Linette vs (WC) C. Wozniacki



Il match deve ancora iniziare

(17) F. Tiafoe vs B. Coric



Il match deve ancora iniziare

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(32) L. Fernandez vs (Q) S. Bejlek



Il match deve ancora iniziare

(Q) D. Sweeny vs (22) F. Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

(12) T. Fritz vs F. Diaz Acosta



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))M. Arnaldivs (WC) A. Walton

(WC) A. Cornet vs (Q) M. Timofeeva



Il match deve ancora iniziare

(13) L. Samsonova vs A. Anisimova



Il match deve ancora iniziare

D. Galan vs (WC) J. Kubler



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))(28) L. Tsurenkovs L. Bronzetti

F. Marozsan vs M. Cilic



Il match deve ancora iniziare

J. Wolf vs (26) S. Baez



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Shevchenko vs J. Munar



Il match deve ancora iniziare

A. Parks vs (Q) D. Snigur



Il match deve ancora iniziare

C. O’Connell vs C. Garin



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))K. Rakhimovavs E. Bektas

P. Kotov vs A. Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

S. Sorribes Tormo vs (Q) A. Korneeva



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Z. Baivs E. Avanesyan

D. Parry vs (30) X. Wang



Il match deve ancora iniziare

Q. Halys vs (Q) L. Harris



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

T. Korpatschvs J. Burrage

T. Machac vs (LL) S. Mochizuki



Il match deve ancora iniziare

C. Dolehide vs (Q) L. Jeanjean



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

A. Bogdanvs (Q) B. Fruhvirtova

(Q) J. de Jong vs P. Cachin



Il match deve ancora iniziare