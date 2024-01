Challenger Buenos Aires (Argentino): Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Lavagno testa di serie n.2 nel Md. C’è Vito Darderi nelle qualificazioni con wild card

Challenger Buenos Aires (Argentino) – Tabellone Principale – terra

(1) Neumayer, Lukas vs Sanchez Jover, Carlos

Guillen Meza, Alvaro vs Mager, Gianluca

(Alt) Gill, Felix vs Fonseca, Joao

Draxl, Liam vs (6) Dellien, Murkel

(4) Boyer, Tristan vs (Alt) Torres, Juan Bautista

Casanova, Hernan vs Weis, Alexander

Qualifier vs (Alt) Luz, Orlando

Stodder, Timo vs (7) Sanchez Izquierdo, Nikolas

(5) Olivo, Renzo vs (WC) Ambrogi, Luciano Emanuel

(WC) Barrena, Alex vs Qualifier

(WC) Midon, Lautaro vs Houkes, Max

Qualifier vs (3) Ficovich, Juan Pablo

(8) Krutykh, Oleksii vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Sakamoto, Pedro vs (Alt) Taberner, Carlos

Reis Da Silva, Joao Lucas vs (2) Lavagno, Edoardo

(1) Mejia, Nicolasvs (Alt) Vankan, Marlon(Alt) Rodriguez, Lorenzo Joaquinvs (8) Bueno, Gonzalo

(2) Gomez, Federico Agustin vs Vallejo, Adolfo Daniel

(WC) Darderi, Vito Antonio vs (7) Villanueva, Gonzalo

(3) Campana Lee, Gerard vs (Alt) Huertas Del Pino Cordova, Arklon

(Alt) Paz, Juan Pablo vs (12) Aboian, Valerio

(4) Borg, Leo vs Marti Pujolras, Alex

(WC) Meneo, Tadeo vs (10) Alves, Mateus

(5) Escobedo, Ernesto vs (WC) Aboian, Leonardo

(WC) Gurmendi, Alexis vs (9) Popko, Dmitry

(6) Wenger, Damien vs (Alt) Monzon, Ignacio

(Alt) Descotte, Matias Franco vs (11) Gulin, Svyatoslav

Cancha 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)

1. [1] Nicolas Mejia vs [Alt] Marlon Vankan

2. [3] Gerard Campana Lee vs [Alt] Arklon Huertas Del Pino Cordova

3. [WC] Tadeo Meneo vs [10] Mateus Alves

4. [Alt] Matias Franco Descotte vs [11] Svyatoslav Gulin

Cancha 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Lorenzo Joaquin Rodriguez vs [8] Gonzalo Bueno

2. [2] Federico Agustin Gomez vs Adolfo Daniel Vallejo

3. [4] Leo Borg vs Alex Marti Pujolras

4. [6] Damien Wenger vs [Alt] Ignacio Monzon