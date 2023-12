CHallenger Nonthaburi 1: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel Md e 2 nelle Quali

CHallenger Nonthaburi 1 – Tabellone Principale – hard

(1) Novak, Dennis vs Donskoy, Evgeny

Onclin, Gauthier vs Uchiyama, Yasutaka

Qualifier vs Oliveira, Goncalo

(WC) Jones, Maximus vs (8) Cecchinato, Marco

(3) Bellucci, Mattia vs Lajal, Mark

Qualifier vs Herbert, Pierre-Hugues

Sandgren, Tennys vs Qualifier

Poullain, Lucas vs (5) Coppejans, Kimmer

(7) Travaglia, Stefano vs Lokoli, Laurent

Qualifier vs Qualifier

(WC) Trongcharoenchaikul, Wishaya vs Passaro, Francesco

Qualifier vs (4) Gakhov, Ivan

(6) Zhukayev, Beibit vs Shimizu, Yuta

Hsu, Yu Hsiou vs Valkusz, Mate

Tabur, Clement vs Holt, Brandon

(WC) Samrej, Kasidit vs (2) Kolar, Zdenek

(1) Hong, Seongchan vs Hardt, Nick
Santillan, Akira vs (7) Habib, Hady

(2) Fonio, Giovanni vs Langmo, Christian

Ayeni, Alafia vs (12) Weber, Arthur

(3) Vacherot, Valentin vs (WC) Chanta, Thanapet

(WC) Chaiyarin, Credit vs (9) Guinard, Manuel

(4) Caruso, Salvatore vs Noguchi, Rio

Chung, Yun seong vs (8) Uchida, Kaichi

(5) Tomic, Bernard vs (WC) Kunsuwan, Natthasith

Sharipov, Marat vs (11) Kirkin, Ergi

(6) Tseng, Chun-Hsin vs Nakagawa, Naoki

(WC) Isaro, Pruchya vs (10) Pouille, Lucas

COURT B – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Giovanni Fonio vs Christian Langmo

2. [WC] Pruchya Isaro vs [10] Lucas Pouille

3. Akira Santillan vs [7] Hady Habib

4. [4] Salvatore Caruso vs Rio Noguchi

COURT 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alafia Ayeni vs [12] Arthur Weber

2. [6] Chun-Hsin Tseng vs Naoki Nakagawa

3. Yun seong Chung vs [8] Kaichi Uchida

4. Marat Sharipov vs [11] Ergi Kirkin