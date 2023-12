Challenger Canberra: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nardi nel Md. Vavassori fuori di un posto giocherà le quali

Challenger Canberra – Tabellone Principale – hard

(1) Koepfer, Dominik vs Svajda, Zachary

Qualifier vs Nagal, Sumit

Harris, Lloyd vs Misolic, Filip

(WC) Walton, Adam vs (6) Goffin, David

(3) Diaz Acosta, Facundo vs Qualifier

Diallo, Gabriel vs Cerundolo, Juan Manuel

Qualifier vs Nava, Emilio

(WC) Marinkov, Pavle vs (7) Nardi, Luca

(8) Molcan, Alex vs Qualifier

Mensik, Jakub vs Hassan, Benjamin

(PR) Vesely, Jiri vs Qualifier

Dzumhur, Damir vs (4) Rinderknech, Arthur

(5) Mmoh, Michael vs Ajdukovic, Duje

(WC) Schoolkate, Tristan vs Qualifier

Albot, Radu vs Prizmic, Dino

Nakashima, Brandon vs (2) Muller, Alexandre

vs Jin, Jeremy(WC) Jones, Haydenvs (7) Shelbayh, Abdullah

(2) Llamas Ruiz, Pablo vs Bolt, Alex

(Alt) Romios, Matthew Christopher vs (8) Molleker, Rudolf

(3) Gigante, Matteo vs Winter, Edward

Dellavedova, Matthew vs (12) Maestrelli, Francesco

(4) Ivashka, Ilya vs (WC) Hoole, Casey

(WC) Winter, Hugh vs (11) Skatov, Timofey

(5) Rincon, Daniel vs Blockx, Alexander

(WC) Gadecki, Thomas Nicholas vs (10) Ritschard, Alexander

(6) Yevseyev, Denis vs Saville, Luke

(Alt) Walkin, Brandon vs (9) Fatic, Nerman

1. [2] Pablo Llamas Ruizvs Alex Bolt2. [6] Denis Yevseyevvs Luke Saville3. [1] Rebecca Petersonvs Nigina Abduraimova(non prima ore: 02:30)4. [4] Darja Semenistajavs [WC] Kaylah McPhee5. [WC] Petra Hulevs [13] Ann Li

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Jil Teichmann vs [WC] Ivana Popovic

2. [2] Daria Snigur vs [WC] Tina Nadine Smith

3. [4] Ilya Ivashka vs [WC] Casey Hoole

4. [WC] Hayden Jones vs [7] Abdullah Shelbayh

5. Yuriko Miyazaki vs [15] Rebecca Marino

Court 1 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Elvina Kalieva vs [11] Fiona Ferro

2. Alice Robbe vs [10] Jessica Bouzas Maneiro

3. Polina Kudermetova vs [14] Katarina Zavatska

4. Veronika Erjavec vs [16] Noma Noha Akugue

5. [6] Maria Timofeeva vs Anastasia Zakharova

Court 2 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Celine Naef vs Alexandra Eala

2. Raluka Serban vs [12] Simona Waltert

3. [7] Katherine Sebov vs Jana Kolodynska

4. Lea Boskovic vs [9] Anastasia Tikhonova

5. [3] Eva Lys vs Ella Seidel

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Matthew Christopher Romios vs [8] Rudolf Molleker

2. [Alt] Brandon Walkin vs [9] Nerman Fatic

3. [WC] Hugh Winter vs [11] Timofey Skatov

4. [1] Andrea Vavassori vs Jeremy Jin

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Matteo Gigante vs Edward Winter

2. Matthew Dellavedova vs [12] Francesco Maestrelli

3. [5] Daniel Rincon vs Alexander Blockx

4. [WC] Thomas Nicholas Gadecki vs [10] Alexander Ritschard