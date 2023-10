Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Mercoledì 04 Ottobre 2023. In campo Fabio Fognini

Stadium Court – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Dusan Lajovic vs Stan Wawrinka

2. Thanasi Kokkinakis vs [WC] Fabio Fognini

3. Zhizhen Zhang vs Richard Gasquet (non prima ore: 12:30)

4. Roman Safiullin vs Andy Murray

Show Court 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Miomir Kecmanovic vs [WC] Yunchaokete Bu

2. Jaume Munar vs [WC] Rigele Te

3. Corentin Moutet vs Mackenzie McDonald

4. Marcos Giron vs Daniel Elahi Galan

Grandstand 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Daniel Altmaier vs Yoshihito Nishioka

2. Arthur Rinderknech vs Fabian Marozsan

3. [Q] Denis Yevseyev vs Marton Fucsovics

4. [Q] Aleksandar Kovacevic vs Cristian Garin

Court 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Brandon Nakashima vs Bernabe Zapata Miralles

2. [Q] Dane Sweeny vs Taro Daniel

3. [Q] James Duckworth vs Yannick Hanfmann

4. Max Purcell vs [Q] Yu Hsiou Hsu