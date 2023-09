Challenger Sibiu, Bad Waltersdorf, Saint Tropez, Antofagasta e Columbus 2: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

CHALLENGER Sibiu (Romania) – Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [8] Nerman Faticvs [3] Damir Dzumhur

CHALLENGER Bad Waltersdorf (Austria) – Semifinali e Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Dennis Novakvs Vit Kopriva

2. Andrea Pellegrino OR [4] Albert Ramos-Vinolas vs Dennis Novak OR Vit Kopriva (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Andrea Pellegrino vs [4] Albert Ramos-Vinolas



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER St. Tropez (Francia) – Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [9] Liam Broadyvs Constant Lestienne

CHALLENGER Antofagasta (Cile) – Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Camilo Ugo Carabellivs [Alt] Tristan Boyer

CHALLENGER Columbus (USA) – Finale, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [6] Alexis Galarneauvs [2] Denis Kudla