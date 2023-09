Ad un anno dal ritiro: I rivali che hanno battuto Roger e quelli che hanno un bilancio positivo contro Federer

È passato un anno da quando Roger Federer ha detto addio al tennis professionistico. Colgiamo l’occasione di questo anniversario per ricordare i giocatori che sono riusciti a dominare il confronto diretto con il maestro svizzero durante le sue 24 stagioni nell’élite del tennis mondiale.

Anche se Federer non è più al centro dell’attualità, non c’è mai un momento sbagliato per parlare delle leggende, specialmente ora, quando si celebra un anno dal suo ritiro avvenuto alla Laver Cup di Londra. In questa occasione, esploreremo i giocatori che sono riusciti a vincere il confronto diretto con lui, un viaggio che iniziò nel 1998 e si concluse nel 2022.

In totale, il “maestro” svizzero ha affrontato 346 avversari distinti in 1.526 partite ufficiali, ottenendo un saldo positivo con oltre l’82% di vittorie (1251-275). Tuttavia, 28 giocatori sono riusciti a mantenere un bilancio positivo nei confronti di Federer. Tra questi, spiccano otto avversari con i quali Federer ha giocato molte più volte rispetto agli altri, in particolare Novak Djokovic (50 volte), Rafael Nadal (40), Lleyton Hewitt (27), Tomas Berdych e Stan Wawrinka (26), Andy Murray e Juan Martín Del Potro (25) e Andy Roddick (24).

Tra tutti questi rivali, alcuni hanno subito sconfitte ben più frequenti. Stan Wawrinka è in testa a questa lista, sconfitto 23 volte su 26 da Federer. Allo stesso livello, troviamo Novak Djokovic, anche lui con 23 sconfitte, seguiti da Roddick con 21, Berdych con 20, Richard Gasquet e Nikolay Davydenko con 19, e Del Potro e Hewitt con 18.

Dal lato opposto, Djokovic è il giocatore che ha vinto più partite contro Federer, 27 in totale, seguito dalle 24 di Nadal e le 11 di Murray. Altri giocatori notevoli in questo senso sono Lleyton Hewitt con 9 vittorie, David Nalbandian con 8 e Del Potro con 7.

Nelle rivalità complete, alcuni risultati sono particolarmente sbilanciati a favore del maestro svizzero, come il 23-3 con Wawrinka e il 21-3 con Roddick. Altri confronti diretti notevoli sono il 19-2 con Gasquet e Davydenko e il 17-0 con David Ferrer e Mikhail Youzhny. Al contrario, i bilanci con Nadal (16-24) e Djokovic (23-27) sono a favore degli avversari.

Infine, ecco la lista completa dei 28 giocatori che hanno mantenuto un bilancio positivo contro Federer:

🇷🇸 23-27 Novak Djokovic

🇪🇸 16-24 Rafael Nadal

🇦🇹 2-5 Dominic Thiem

🇷🇺 2-4 Yevgeny Kafelnikov

🇩🇪 3-4 Alexander Zverev

🇦🇺 0-3 Patrick Rafter

🇪🇸 2-3 Àlex Corretja

🇸🇪 1-3 Thomas Enqvist

🇦🇷 0-2 Franco Squillari

🇸🇰 1-2 Dominik Hrbaty

🇿🇦 1-2 Wayne Ferreira

🇧🇷 1-2 Gustavo Kuerten

🇦🇷 0-1 Lucas Arnold Ker

🇳🇱 0-1 Jan Siemerink

🇧🇪 0-1 Christophe Van Garsse

🇿🇼 0-1 Byron Black

🇩🇰 0-1 Kenneth Carlsen

🇩🇪 0-1 Markus Hantschk

🇺🇦 0-1 Andrei Medvedev

🇪🇸 0-1 Francisco Clavet

🇦🇺 0-1 James Sekulov

🇮🇹 0-1 Andrea Gaudenzi

🇪🇸 0-1 Sergi Bruguera

🇷🇺 0-1 Evgeny Donskoy

🇦🇺 0-1 Thanasi Kokkinakis

🇷🇺 0-1 Andrey Rublev

🇪🇸 0-1 Pablo Andújar

🇨🇦 0-1 Félix Auger-Aliassime

Alcuni nomi sorprendono, ma solo cinque giocatori sono riusciti a batterlo più di tre volte. Tra questi, Zverev e Thiem hanno avuto successo, ma nessuno come Nadal e Djokovic. Patrick Rafter, con un 0-3, merita una menzione speciale.

Molti giocatori non hanno avuto l’opportunità di affrontare Federer, tra cui talenti emergenti come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Altri, come Casper Ruud, Daniil Medvedev e Cameron Norrie, non sono mai riusciti a trovare la formula per battere il maestro svizzero.





Francesco Paolo Villarico