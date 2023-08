Connors avverte Alcaraz: “Combatte qualunque cosa accada, ma tende a perdere concentrazione e contro Djokovic…”

Se pensi a US Open e hai qualche annetto di tennis alle spalle, uno dei primi nomi che vengono in mente è quello di Jimmy “Jimbo” Connors. Il grandissimo lottatore dell’Illinois, cinque volte campione nello Slam di casa (’74, ’76, ’78, ’82 e ’83) e protagonista di incredibili battaglie a New York, ha parlato del torneo 2023 nel suo podcast Advantage Connors. Anche il 71enne mancino statunitense crede che la finale più probabile sia quella tra Djokovic e Alcaraz, ma avverte il giovane n.1 del ranking ATP su quello che ritiene essere il rischio maggiore per la difesa del titolo vinto l’anno scorso: i pericolosi cali di concentrazione.

“Ho un certa esperienza e posso dire che se guardi oltre il primo turno rischi di fare solo figuracce…” commenta Connors. “Tuttavia se avessi una pistola puntata alla tempia e fossi costretto a dire chi sono i favoriti per la finale, beh io prenderei loro due, Djokovic e Alcaraz”.

Nel corso dell’estate, Jimmy ha esaltato le qualità di Alcaraz, tennista che ritiene formidabile per talento e capacità di lottare. Tuttavia Djokovic è sempre lì, altrettanto forte e resistente. Per questo Connors pensa che lo spagnolo debba stare molto attento nel torneo, e ancor più in caso di finale contro il serbo, alla propria capacità di concentrazione. Un’eventuale finale, a suo dire, potrebbe giocarsi proprio lì. “È difficile per me scommettere contro ‘Djoker’ solo per la sua esperienza, il suo cuore e tutto ciò che può fare” continua Connors, “Ma dopo aver vinto quella partita, so che ha una settimana libera, riposo ok ma questo ti toglie molto. E se avesse un flusso, avesse delle partite facili, lo prenderei, ma penso che stavolta io debba optare per il più giovane. Ma attenzione: Alcaraz ogni tanto va a farsi una “passeggiata”. Sai che rimarrà lì e combatterà con il culo per terra, qualunque cosa accada. Questa è una cosa che mi piace, ma contro Djokovic una passeggiata via nel match non te la puoi permettere. Sono due settimane lunghe. Spero che si incontrino di nuovo in finale, sarebbe una partita incredibile, incredibile per il pubblico e per gli appassionati di tennis. Vado con Alcaraz, ad ogni modo”.

Un’analisi corretta quella di Connors. Se ripensiamo alla recente finale di Cincinnati, è stata gladiatoria e incredibile la resistenza e risalita di Djokovic, ma Carlos è stato avanti di un break nel secondo set, se non avesse sbandato perdendo la concentrazione avrebbe potuto tenere due turni di servizi e chiuderla lì. A questo di riferisce “Jimbo”, il pericolo per un grande talento come Alcaraz ma ancora meno continuo di Novak a livello di costanza mentale nella partita.

Marco Mazzoni