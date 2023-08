Challenger Praga 3: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md e due nelle quali

Challenger Praga 3 – Tabellone Principale – terra

(1) Neumayer, Lukas vs Qualifier

(WC) Barton, Hynek vs Qualifier

Hemery, Calvin vs (WC) Kodat, Toby

Laaksonen, Henri vs (7) Bourgue, Mathias

(3) Darderi, Luciano vs Janvier, Maxime

Qualifier vs Jorda Sanchis, David

(WC) Forejtek, Jonas vs Barranco Cosano, Javier

Royer, Valentin vs (5) Sousa, Joao

(6) Squire, Henri vs Qualifier

Giustino, Lorenzo vs Jianu, Filip Cristian

Gengel, Marek vs Chazal, Maxime

Rosol, Lukas vs (4) Molleker, Rudolf

(8) Vacherot, Valentin vs Qualifier

Mena, Facundo vs (PR) Lopez Montagud, Carlos

Paulson, Andrew vs Qualifier

Erhard, Mathys vs (2) Maestrelli, Francesco

(1) Vrbensky, Michael vs Kielan, Szymon
(WC) Siniakov, Daniel vs (9) Faria, Jaime

(2) Cukierman, Daniel vs (WC) Filip, Jakub

Barnat, Jiri vs (8) Kivattsev, Kirill

(3) Debru, Gabriel vs Metreveli, Aleksandre

Kaliyanda Poonacha, Niki vs (7) Piraino, Gabriele

(4/Alt) Gomez, Federico Agustin vs Prihodko, Oleg

Damas, Miguel vs (11) Butvilas, Edas

(5/Alt) Soriano Barrera, Adria vs (WC) Facek, Jan

(WC) Nicod, Jakub vs (12) Milev, Yanaki

(6) Merida, Daniel vs Cias, Pawel

(Alt) Donski, Alexander vs (10) Potenza, Luca

