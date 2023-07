Challenger LIberec: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Quattro italiani tra Md e Quali

Challenger Liberec – Tabellone Principale – terra

(1) Machac, Tomas vs Qualifier

Serdarusic, Nino vs Campana Lee, Gerard

Casanova, Hernan vs Zekic, Miljan

Pucinelli De Almeida, Matheus vs (5) Bonadio, Riccardo

(4) Nagal, Sumit vs (WC) Paulson, Andrew

(WC) Vesely, Jiri vs Qualifier

Qualifier vs Stodder, Timo

Fonio, Giovanni vs (6) Gombos, Norbert

(7) Mensik, Jakub vs Kopriva, Vit

Blanchet, Ugo vs (WC) Barton, Hynek

Houkes, Max vs Michalski, Daniel

Kasnikowski, Maks vs (3) Svrcina, Dalibor

(8) Comesana, Francisco vs Qualifier

Qualifier vs Royer, Valentin

Qualifier vs Prizmic, Dino

Reis Da Silva, Joao Lucas vs (2) Klein, Lukas

(1) Vrbensky, Michaelvs (WC) Kellovsky, DominikForejtek, Jonasvs (11) Milev, Yanaki

(2) Marti Pujolras, Alex vs (WC) Siniakov, Daniel

Krumich, Martin vs (12) Iannaccone, Federico

(3) Kodat, Toby vs Prihodko, Oleg

(WC) Cerny, Matyas vs (10) Moroni, Gian Marco

(4) Bittoun Kouzmine, Constantin vs Rikl, Patrik

(WC) Recek, Dominik vs (7) Oberleitner, Neil

(5) Kivattsev, Kirill vs Gutierrez, Oscar Jose

Cias, Pawel vs (8) Dellavedova, Matthew

(6/Alt) Gomez, Federico Agustin vs (Alt) Barnat, Jiri

Dominko, Sebastian vs (9) Klok, Denis

PERNERKA COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Kirill Kivattsev vs Oscar Jose Gutierrez

2. [WC] Matyas Cerny vs [10] Gian Marco Moroni

3. Martin Krumich vs [12] Federico Iannaccone

4. Sebastian Dominko vs [9] Denis Klok

SYNER COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Pawel Cias vs [8] Matthew Dellavedova

2. [3] Toby Kodat vs Oleg Prihodko

3. [2] Alex Marti Pujolras vs [WC] Daniel Siniakov

4. [6/Alt] Federico Agustin Gomez vs [Alt] Jiri Barnat