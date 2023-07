Challenger Trieste, Tampere, Amersfoort, Pozoblanco e Granby: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

CHALLENGER Trieste (Italia) – Finale, terra battuta

ATP Trieste Fabian Marozsan [1] • Fabian Marozsan [1] 0 6 5 Francesco Passaro [6] Francesco Passaro [6] 0 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Marozsan 5-6 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Marozsan 15-0 15-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Marozsan 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 F. Marozsan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [1] Fabian Marozsanvs [6] Francesco PassaroSF

2. [1] Fabian Marozsan OR [6] Francesco Passaro vs [4/SE] Hugo Gaston (non prima ore: 16:30)



1. Alec Deckers/ Daniel Verbeekvs Dennis Kockx/ Tom Nijssen

2. [8] Titouan Droguet vs [5] Maximilian Marterer (non prima ore: 15:00)



CHALLENGER Pozoblanco (Spagna) – Finale, cemento

1. [1] Hugo Greniervs Juan Pablo Ficovich

CHALLENGER Tampere (Finlandia) – Finale, terra battuta

ATP Tampere Dalibor Svrcina [5] Dalibor Svrcina [5] 4 5 Sumit Nagal [7] Sumit Nagal [7] 6 7 Vincitore: Nagal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 D. Svrcina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Svrcina 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Svrcina 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Svrcina 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [5] Dalibor Svrcinavs [7] Sumit Nagal

CHALLENGER Granby (Canada) – Finale, cemento

1. [Q] Philip Sekulicvs [7] Alexis Galarneau