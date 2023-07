Challenger Segovia: Il Main Draw ed il tabellone di Quali

Challenger Segovia – Tabellone Principale- hard

(1) Fucsovics, Marton vs Geerts, Michael

Qualifier vs Mejia, Nicolas

Diez, Steven vs Atmane, Terence

Peniston, Ryan vs (5) Bellucci, Mattia

(4) Nava, Emilio vs (WC) Jorda Sanchis, David

Qualifier vs Ejupovic, Elmar

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (7) Escoffier, Antoine

(8) Berankis, Ricardas vs (WC) Loffhagen, George

Added, Dan vs (WC) Verdasco, Fernando

Ilkel, Cem vs (Alt) Oliveira, Goncalo

Moro Canas, Alejandro vs (3) Moreno De Alboran, Nicolas

(6) Llamas Ruiz, Pablo vs Qualifier

(PR) Herbert, Pierre-Hugues vs Lajal, Mark

(Alt) Bellier, Antoine vs Ficovich, Juan Pablo

(Alt) Palan, Dominik vs (2) Grenier, Hugo

(1) Kachmazov, Alibekvs ByeBouquier, Arthurvs (11) Montes-De La Torre, Inaki

(2) Strombachs, Robert vs (Alt) Mora, Maxime

(WC) Perez Martin, Ivan vs (10) Potenza, Luca

(3) Cukierman, Daniel vs Butvilas, Edas

(Alt) Lipovsek Puches, Tomas vs (8) Sun, Fajing

(4) Blanch, Ulises vs (WC) Carretero, Pablo

(WC) Herrero, Nicolas vs (12) Echeverria, John

(5) Soriano Barrera, Adria vs Zukas, Matias

Guerrieri, Andrea vs (7) Snitari, Ilya

(6) Bittoun Kouzmine, Constantin vs (Alt) Kadhe, Arjun

(WC) Damas, Miguel vs (9) Rosenkranz, Mats