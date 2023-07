Aspettando Fognini a Verona | Sabato sera il grande match di apertura degli Internazionali tennis di VERONA ATP 100

Mentre Fognini sta disputando l’Atp Gstaad 2023, Viktor Galovic si allena sulla terra rossa di Viale Colombo. Sabato infatti è in programma la partita inaugurale che apre la settimana dell’ATP CHALLENGER TENNIS di Verona. Presso il Circolo Tennis Scaligero si sfiderò l’azzurro numero 126 contro il croato che nel 2017 ha rappresentato il suo paese nella coppa Davis. I due tennisti regaleranno a Verona uno spettacolo unico, circondati dal pubblico delle grandi occasioni, nell’attesa di scoprire i tabelloni del Challenger e i venti atleti che si sfideranno nel singolo e nel doppio. In palio di 100 mila euro e tanti punti che vanno a sommarsi a quelli già conquistati, preziosi per avanzare nella classifica mondiale. “Per il terzo anno consecutivo portiamo nella città scaligera una settimana di grande tennis – hanno ricordato gli organizzatori, Carlo Piccoli e Viktor Galovic della VK Events. – Da qui è passato Rune che oggi è sesto al mondo del ranking mondiale, l’anno scorso si è aggiudicato il titolo il pisano Maestrelli e quest’anno siamo tutti curiosi di scoprire chi gareggerà”.

