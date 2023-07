Challenger Trieste: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 20 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Trieste – Tabellone Principale – terra

(1) Marozsan, Fabian vs Qualifier

Qualifier vs Gigante, Matteo

(Alt) Tseng, Chun-Hsin vs (WC) Dalla Valle, Enrico

Pellegrino, Andrea vs (7) Cobolli, Flavio

(3) Barrios Vera, Tomas vs Andreozzi, Guido

(Alt) Bourgue, Mathias vs Andreev, Adrian

Prizmic, Dino vs Polmans, Marc

Darderi, Luciano vs (6) Passaro, Francesco

(5) Tabilo, Alejandro vs Qualifier

Neumayer, Lukas vs Sachko, Vitaliy

Burruchaga, Roman Andres vs Qualifier

Caruso, Salvatore vs (4/SE) Gaston, Hugo

(8) Kolar, Zdenek vs (WC) Piraino, Gabriele

Agamenone, Franco vs Giannessi, Alessandro

Qualifier vs (WC) Serafini, Marcello

Qualifier vs (2) Martinez, Pedro

(1) Gojowczyk, Petervs (WC) Pampanin, Pietro(WC) Badini, Sergiovs (11) Voisin, Emilien

(2) Tabur, Clement vs (Alt) Gandolfi, Giammarco

(Alt) Rossi, Leonardo vs (9/Alt) Safwat, Mohamed

(3) Jacquet, Kyrian vs (Alt) Setkic, Aldin

(Alt) Agostini, Simone vs (8/Alt) Chepelev, Andrey

(4) Taberner, Carlos vs Bocchi, Lorenzo

(PR) Rola, Blaz vs (12) Kivattsev, Kirill

(5) Napolitano, Stefano vs (WC) Ciavarella, Niccolò

(Alt) Jecan, Alexandru vs (10) Villanueva, Gonzalo

(6) Sanchez Jover, Carlos vs (Alt) Romios, Matthew Christopher

(WC) Zvech Flaborea, Michelangelo vs (7) Santillan, Akira

1. [WC] Michelangelo Zvech Flaboreavs [7] Akira Santillan2. [5] Stefano Napolitanovs [WC] Niccolò Ciavarella3. [4] Carlos Tabernervs Lorenzo Bocchi4. [1] Peter Gojowczykvs [WC] Pietro Pampanin(non prima ore: 16:30)

COURT 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Simone Agostini vs [8/Alt] Andrey Chepelev

2. [Alt] Leonardo Rossi vs [9/Alt] Mohamed Safwat

3. [WC] Sergio Badini vs [11] Emilien Voisin

4. [2] Clement Tabur vs [Alt] Giammarco Gandolfi (non prima ore: 16:30)

5. [PR] Blaz Rola vs [12] Kirill Kivattsev (non prima ore: 18:00)

COURT 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Carlos Sanchez Jover vs [Alt] Matthew Christopher Romios

2. [3] Kyrian Jacquet vs [Alt] Aldin Setkic

3. [Alt] Alexandru Jecan vs [10] Gonzalo Villanueva