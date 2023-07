San Benedetto Tennis Cup, quarti di finale: Cobolli si arrende a Gasquet. Fuori anche Darderi

Semifinali senza azzurri alla San Benedetto Tennis Cup 2023. Gli ultimi due italiani presenti nel tabellone di singolare sono stati entrambi pur lottando con grande grinta. Luciano Darderi, italo argentino, attualmente numero 229 ATP, si è arreso ad un Benoit Paire che si è alzato col piede giusto e ha sfoggiato i mezzi tecnici di cui tutti lo sappiamo capace. Darderi ha messo in campo i suoi colpi potenti e la sua proverbiale grinta e può recriminare per il secondo set perso al tie break con qualche episodio sfortunato. Il francese Paire, sceso al numero 147 del mondo ma ex top 20 ATP, se la vedrà in semifinale contro il cileno Alejandro Tabilo che viene dal successo nel Challenger di Karlsruhe e ha sconfitto qui a San Benedetto nei quarti il bulgaro Kuzmanov.

Peccato anche per Flavio Cobolli che nel primo set ha davvero esaltato il pubblico del Maggioni portando a casa il parziale 6-4 per poi cedere sotto i colpi da Maestro del tennista francese che ha alzato il ritmo e l’azzurro pian piano è calato fisicamente e mentalmente nonostante avesse avuto la palla del 3-1 nel secondo parziale. Terzo set senza storia con troppi errori gratuiti di Cobolli. Gasquet in semifinale trova la sorpresa (fino ad un certo punto) di questo torneo, lo spagnolo Daniel Rincon che comunque da Juniores ha fatto già vedere il suo valore.

Risultati Singolare:

[7] A. Tabilo (Chi) b. K. Coppejans (Bel) 3-6 7-6 7-6

[8] B. Paire (Fra) b. L. Darderi (ITA) 6-4 7-6

[Q] D. Rincon (Esp) b. D. Kuzmanov (Bul) 6-7 6-1 6-4

[1-WC] R. Gasquet (Fra) b. F. Cobolli (ITA) 4-6 6-3 6-1

Doppio (semifinali):

[1] D. Hidalgo (Ecu)/C. Rodriguez (Col) b. [3] M. Bortolotti/A. Pellegrino (ITA) 7-6 7-5

F.Romboli/M. Zormann (Bra) b. [2] B. Arias/F. Zeballos (Bol) 7-6 7-5





Alessandro Zijno