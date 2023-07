WImbledon: Come andranno le semifinali maschili secondo l’IA

E^ solo un gioco e va preso come tale. Simuliamo con l’intelligenza artificiale e usando alcuni parametri le due semifinali del torneo maschile del torneo di WImbledon. Chi sarà il finalista per IA?

Nb: In questa simulazione, Novak Djokovic vince il match contro Jannik Sinner in cinque set. Ricordiamo che questo è un esempio completamente immaginario e non riflette i risultati di una vera partita.

Semifinale Wimbledon: Jannik Sinner vs Novak Djokovic

Set 1:

Game 1: Djokovic

Game 2: Sinner

Game 3: Djokovic

Game 4: Djokovic

Game 5: Sinner

Game 6: Djokovic

Game 7: Sinner

Game 8: Djokovic

Game 9: Djokovic

Punteggio Set 1: Djokovic 6 – 3 Sinner

Set 2:

Game 1: Sinner

Game 2: Sinner

Game 3: Djokovic

Game 4: Sinner

Game 5: Sinner

Game 6: Djokovic

Game 7: Djokovic

Game 8: Sinner

Game 9: Sinner

Punteggio Set 2: Sinner 6 – 3 Djokovic

Set 3:

Game 1: Djokovic

Game 2: Sinner

Game 3: Sinner

Game 4: Djokovic

Game 5: Djokovic

Game 6: Sinner

Game 7: Djokovic

Game 8: Sinner

Game 9: Djokovic

Game 10: Sinner

Game 11: Djokovic

Game 12: Sinner

Punteggio Set 3: Djokovic 7 – 4 Sinner al tiebreak

Set 4:

Game 1: Sinner

Game 2: Djokovic

Game 3: Djokovic

Game 4: Sinner

Game 5: Sinner

Game 6: Djokovic

Game 7: Sinner

Game 8: Sinner

Game 9: Djokovic

Game 10: Sinner

Punteggio Set 4: Sinner 6 – 4 Djokovic

Set 5:

Game 1: Djokovic

Game 2: Djokovic

Game 3: Sinner

Game 4: Sinner

Game 5: Djokovic

Game 6: Djokovic

Game 7: Sinner

Game 8: Djokovic

Game 9: Djokovic

Punteggio Set 5: Djokovic 6 – 3 Sinner

Vincitore: Novak Djokovic

Nb: In questa simulazione nella seconda semifinale Carlos Alcaraz vince il match contro Daniil Medvedev in quattro set. Ricordiamo che questo è un esempio completamente immaginario e non riflette i risultati di una vera partita.

Semifinale Wimbledon: Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev

Set 1:

Game 1: Alcaraz

Game 2: Medvedev

Game 3: Alcaraz

Game 4: Medvedev

Game 5: Alcaraz

Game 6: Medvedev

Game 7: Alcaraz

Game 8: Alcaraz

Game 9: Alcaraz

Punteggio Set 1: Alcaraz 6 – 3 Medvedev

Set 2:

Game 1: Medvedev

Game 2: Alcaraz

Game 3: Medvedev

Game 4: Alcaraz

Game 5: Medvedev

Game 6: Alcaraz

Game 7: Medvedev

Game 8: Alcaraz

Game 9: Alcaraz

Game 10: Alcaraz

Punteggio Set 2: Alcaraz 6 – 4 Medvedev

Set 3:

Game 1: Medvedev

Game 2: Medvedev

Game 3: Alcaraz

Game 4: Alcaraz

Game 5: Medvedev

Game 6: Medvedev

Game 7: Alcaraz

Game 8: Alcaraz

Game 9: Medvedev

Game 10: Medvedev

Punteggio Set 3: Medvedev 6 – 4 Alcaraz

Set 4:

Game 1: Alcaraz

Game 2: Alcaraz

Game 3: ALcaraz

Game 4: Medvedev

Game 5: Alcaraz

Game 6: Alcaraz

Game 7: Medvedev

Game 8: Medvedev

Game 9: Alcaraz

Punteggio Set 4: Alcaraz 6 – 3 Medvedev

Vincitore: Carlos Alcaraz