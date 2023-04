ATP 500 Barcellona e ATP 250 Monaco di Baviera e Banja Luka: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. Lorenzo Giustino e Matteo Arnaldi si qualificano per il torneo ATP 500 di Barcellona. Flavio Cobolli supera le qualificazioni del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. Francesco Maestrelli avanza nel turno decisivo delle qualificazioni del “Srpska Open” ATP 250

Flavio Cobolli ha brillantemente superato il turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. Il ventenne romano, attualmente numero 204 del ranking ATP e quinta testa di serie nelle qualificazioni, ha ottenuto un’ottima vittoria che gli ha consentito di accedere al main draw del torneo.

Cobolli ha iniziato il suo percorso battendo il ceco Lukas Rosol, numero 287 ATP e ex numero 26 nel 2014, con un punteggio di 61 62 in soli 49 minuti di partita. Successivamente, ha sconfitto un altro ceco, Zdenek Kolar, numero 188 ATP e quarta testa di serie, con un doppio 62 in un’ora e 8 minuti di gioco. Questa vittoria ha consolidato la supremazia di Cobolli su Kolar, avendolo già battuto nelle due sfide precedenti.

Nel main draw del torneo di Monaco, Flavio Cobolli affronterà per la prima volta in carriera l’australiano Jordan Thompson, attualmente numero 89 del ranking ATP.

Tuttavia, la giornata non è stata fortunata per un altro tennista italiano, Riccardo Bonadio, numero 180 del ranking ATP e terza testa di serie delle qualificazioni. Dopo aver battuto il tedesco Philip Florig, numero 877 ATP e wild card del torneo, con un punteggio di 57 63 63 in poco meno di due ore e un quarto di partita, Bonadio è stato costretto al ritiro prima di scendere in campo contro l’elvetico Alexander Ritschard, numero 205 ATP.

Lorenzo Giustino, attualmente al numero 224 nel ranking mondiale, ha ottenuto un grande risultato nel torneo ATP 500 di Barcellona superando le qualificazioni. Il tennista napoletano di 31 anni è riuscito a vincere due partite decisamente combattute.

Nella prima sfida, Giustino ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il finlandese Otto Virtanen, numero 114 del ranking ATP e terza testa di serie. Successivamente, il tennista italiano ha affrontato per la prima volta in carriera il francese Geoffrey Blancaneaux, numero 170 ATP e undicesima testa di serie. In una partita altalenante, Giustino è riuscito a imporsi con il punteggio di 6-3, 1-6, 7-6(1), assicurandosi così un posto nel tabellone principale del prestigioso torneo catalano.

Anche Matteo Arnaldi, classificato al numero 102 nel ranking ATP e prima testa di serie delle qualificazioni, ha conquistato il suo pass per il torneo ATP 500 di Barcellona. Arnaldi ha superato le qualificazioni battendo al turno decisivo il kazako Timofey Skatov, numero 141 ATP ed ottava testa di serie.

Francesco Maestrelli, tennista italiano e attuale numero 174 del ranking ATP, è riuscito a raggiungere il turno decisivo delle qualificazioni dell’evento “Srpska Open”, un torneo ATP 250 che si tiene a Banja Luka, in Bosnia ed Erzegovina. Questa città ha ospitato il Challenger dal 2003, ma quest’anno, eccezionalmente, il torneo sostituisce quello di Belgrado.

La vittoria di Maestrelli è avvenuta in un match molto combattuto con il punteggio di 6-7(3), 6-3 e 6-4 contro il giovane promettente francese Arthur Fils, 18 anni, numero 122 del ranking mondiale e secondo favorito nelle qualificazioni. Questo successo ha portato il 20enne pisano a un passo dall’entrare per la seconda volta in carriera nel tabellone principale di un torneo ATP.

Maestrelli dovrà affrontare Elias Ymer, svedese e sesto favorito, che attualmente occupa la posizione numero 140 nel ranking ATP. Questo sarà il primo incontro tra i due tennisti, che si contenderanno l’accesso al main draw del torneo.

Purtroppo, le sorti degli altri due italiani in gara non sono state altrettanto fortunate. Mattia Bellucci, numero 151 ATP, è stato sconfitto con un netto 6-3, 6-0 dal 17enne croato Dino Prizmic, numero 360 nel ranking mondiale e wild card del torneo.

Anche per Luca Nardi, attuale numero 159 del mondo e ottavo favorito nel seeding, le cose non sono andate per il verso giusto. Il tennista italiano ha perso per 6-4, 6-4 contro il bulgaro Dimitar Kuzmanov, numero 191 ATP, che lo aveva già sconfitto nel loro primo incontro diretto durante le qualificazioni degli US Open 2022.

ATP 500 Barcellona (Spagna) – TD Qualificazione, terra battuta

Pista Andres Gimeno – Ora italiana: 12:15 (ora locale: 12:15 pm)

Pista 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

ATP 250 Monaco (Germania) – TD Qualificazione, terra battuta

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

ATP 250 Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

