Jannik Sinner parla dopo l’accesso alle semifinali di Monte Carlo: “Domani match molto duro contro Rune. Spero che sarà una sfida divertente“ (Sintesi del match con Musetti)

Jannik Sinner : “Conosco bene le sue abilità, soprattutto su questa superficie, sapevo che avrei dovuto partire forte concentrandomi sulle mie cose e sfruttare immediatamente le mie chance prima che lo facesse lui. Sono riuscito a breakkarlo subito e ciò mi ha dato fiducia, sono contento della mia partita“.

Per lui non era facile, ieri ha vinto con Djokovic e non è semplice giocare ogni giorno in questo modo, vale lo stesso anche per me. Lui è un giocatore incredibile, ma ha avuto la possibilità di far girare la partita.

A volte il risultato non è così veritiero. Ho la sensazione di aver colpito la palla nella maniera giusta e nei momenti giusti e questo mi ha aiutato. Ma quella di domani sarà una sfida davvero complessa“.

“Siamo due giocatori giovani io e Rune molto aggressivi in campo. Sappiamo fare tante cose sul campo, ma con stili diversi. Sono contento di avere la possibilità di incontrarlo, spero che sarà una sfida divertente“.