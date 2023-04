Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo dei Quarti di Finale. Sara derby tra Sinner e Musetti

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Andrey Rublev vs [Q] Jan-Lennard Struff

2. [8] Taylor Fritz vs [2] Stefanos Tsitsipas

3. [3] Daniil Medvedev OR [13] Alexander Zverev vs [6] Holger Rune

4. [16] Lorenzo Musetti vs [7] Jannik Sinner

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer

2. [6] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [WC] Romain Arneodo / Sam Weissborn OR [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

3. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Fabrice Martin / Andreas Mies

4. Taylor Fritz / Holger Rune vs [5] Ivan Dodig / Austin Krajicek