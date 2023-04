Masters 1000 Monte Carlo: SI liberano due wild card dopo i forfait di Fognini e Monfils

Il tennista francese Gael Monfils non è riuscito a recuperare in tempo dalla lesione che ha subito a Miami durante la partita contro Ugo Humbert e ha annunciato ufficialmente la sua assenza nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Monfils avrebbe utilizzato il suo ranking protetto per partecipare al prestigioso torneo.

A causa del forfait dell’ultimo minuto di Monfils, il giovane britannico Jack Draper prenderà il suo posto nel tabellone principale. Draper era stato precedentemente premiato con una wildcard per il torneo, ma ora, entrando direttamente nel tabellone, questo invito si libera.

Uno dei candidati più probabili per ricevere questa wildcard è l’austriaco Dominic Thiem, che al momento è costretto a partecipare alle qualificazioni del torneo. Thiem, ex numero tre del mondo e vincitore dello US Open 2020, è stato alle prese con infortuni e una forma altalenante negli ultimi tempi, ma la sua partecipazione a Montecarlo potrebbe rappresentare un’importante occasione per ritrovare il suo miglior tennis.

Dopo il forfait di Fabio Fognini che aveva ricevuto la wild card possibile invito a Lorenzo Sonego.