Challenger Phoenix, Szekesfehervar e Vina del Mar: I risultati con il dettaglio del Day 6 (Live)

CHALLENGER Phoenix (USA) – Quarti di Finale e Semifinali, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Jan-Lennard Struffvs [4] Alexander Bublik

2. [1/WC] Matteo Berrettini vs [Q] Alexander Shevchenko (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Jan-Lennard Struff OR [4] Alexander Bublik vs Alexei Popyrin OR [Alt] Nuno Borges (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1/WC] Matteo Berrettini OR [Q] Alexander Shevchenko vs [Q] Aleksandar Kovacevic OR Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexei Popyrin vs [Alt] Nuno Borges



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Aleksandar Kovacevic vs Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

3. Julian Cash / Henry Patten vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Roberto Carballes Baena / Pedro Martinez vs [2] Hugo Nys / Jan Zielinski



Il match deve ancora iniziare

ATP Szekesfehervar Sarp Agabigun / Ergi Kirkin Sarp Agabigun / Ergi Kirkin 15 0 Bogdan Bobrov / Sergey Fomin • Bogdan Bobrov / Sergey Fomin 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Bobrov / Fomin 15-0 30-0 30-15 0-3 S. Agabigun / Kirkin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 B. Bobrov / Fomin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 S. Agabigun / Kirkin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1. Sarp Agabigun/ Ergi Kirkinvs Bogdan Bobrov / Sergey Fomin

2. [1] Fabian Marozsan vs Nino Serdarusic



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Hamad Medjedovic vs [9] Evan Furness (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Andrea Vavassorivs [2] Hugo Gaston

2. [SE] Thiago Seyboth Wild vs Tomas Barrios Vera (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs [2] Luciano Darderi / Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare