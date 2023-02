Inattesa sconfitta di Lorenzo Musetti a Buenos Aires

Lorenzo Musetti ha subito una sconfitta nei quarti di finale del torneo di Buenos Aires, perdendo contro il peruviano Juan Pablo Varillas. Il giocatore di Carrara non è riuscito a imporre il suo gioco, soprattutto a causa delle condizioni meteorologiche che hanno reso il campo più pesante del solito per colpa della pioggia e anche complice un forte calo termico.

Varillas, numero 101 del ranking ATP, ha dimostrato di essere un giocatore continuo e completo, specializzato sulla terra rossa. Dopo aver eliminato l’ex numero 3 del mondo, Dominic Thiem, il peruviano ha festeggiato la sua prima semifinale ATP in carriera.

Nel primo set, Varillas ha sfruttato al meglio l’unica occasione che gli è stata concessa nel quinto gioco, riuscendo a ottenere il break decisivo e conquistando la frazione per 6 a 4. Musetti ha iniziato il secondo set perdendo ancora il servizio , ma ha dimostrato poi di avere un buon momento, tirando fuori un gran passante in corsa che ha suscitato l’applauso del pubblico ed il controbreak impattando sul 2 pari.

Tuttavia, il giovane italiano non è riuscito a trovare la soluzione per portare in suo favore la partita e ha subito due break consecutivi dopo aver piazzato un nuovo controbreak, permettendo poi a Varillas di chiudere il set e il match con il risultato di 6-4.

Nonostante la sconfitta, Musetti ha dimostrato di avere un grande talento e sicuramente avrà altre occasioni per dimostrare il suo valore in futuro. In ogni caso, la partita è stata una dimostrazione di come le condizioni meteorologiche possano influenzare il gioco sulla terra battuta e di come i giocatori con maggiore attitudine su questa superficie possano sfruttare al meglio queste condizioni per ottenere prestazioni migliori.