Da Melbourne: Lo strano abbigliamento di Tiafoe. Nadal e la racchetta persa. Storico successo della Cina con Juncheng Shang (Video)

Nei primi giorni del Grande Slam, non è sempre il tennis a dominare tutte le conversazioni. E questo lunedì, uno dei temi che più sono diventati virali sui social network legati agli Australian Open è stato il “vestito” di Frances Tiafoe, giovane americano che è stato uno dei giocatori che Nike – marchio che ha disinvestito nel tennis per il 2023 – ha deciso di tenere nella sua “squadra”.

“È esattamente quello che dovrebbe essere un outfit agli Australian Open”, si legge in uno dei tanti tweet di apprezzamento per il “kit” di Big Foe.

La partita di primo turno di Rafael Nadal contro Jack Draper è stata caratterizzata da un momento insolito durante il primo set, quando uno dei raccattapalle ha preso una racchetta sbagliata per incordarla. Lo spagnolo ha interrotto per qualche minuto la partita per recuperare la racchetta “persa”.

Juncheng Shang, o Jerry, come ama farsi chiamare, ha vissuto questo lunedì uno dei giorni più importanti della sua ancora brevissima carriera, diventando il primo tennista cinese della storia a vincere un incontro nel main draw degli Australian Open, da tempo definito il “Grande Slam dell’Asia e del Pacifico”.

Il 17enne prodigio, che è già in top 200 (194°) e che nel 2022 era allenato da Marcelo Ríos, che alla fine è stato licenziato (e infastidito!) dal suo manager, ha sconfitto al primo turno del torneo il tedesco Oscar Otte, 74° ATP, per 6-2, 6-4, 6-7(2) 7-5, in un match in cui ha mostrato il motivo per cui viene indicato come uno dei giocatori da considerare nel prossimo decennio del tennis maschile.