ATP Napoli, nuovi disagi per giocatori e staff: in albergo manca l’acqua, impossibile fare la doccia

“Questo torneo non s’ha da fare“, eppure si sta continuando a giocare nella speranza di arrivare alla finale prevista per domenica, sebbene anche questa sera molto probabilmente si arriverà alla sospensione degli incontri serali a causa dell’umidità.

Dopo i tantissimi problemi organizzativi che si sono verificati nei giorni scorsi, basti pensare al “caso Barrientos” o alla bizzarra programmazione divisa tra Napoli e Pozzuoli con ingenti disagi per i giocatori e per il pubblico (gli spettatori non hanno ancora potuto vedere un singolo “quindici” di doppio, visto che gli incontri di questa specialità si disputano a porte chiuse), questa mattina all’Hotel Esedra, albergo ufficiale del torneo, è mancata l’acqua e così giocatori, staff e addetti ai lavori si sono visti impossibilitati a fare la doccia prima di spostarsi alle sedi di gioco.