Davis Cup: Gruppi per l’accesso ai Quarti di Finale. LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo alle ore 15 Italia vs Croazia. Presenze di Berrettini e Musetti

Questi i risultati dei Gruppi per l’accesso ai quarti di finale di Davis Cup in programma nel prossimo mese di novembre.

Lorenzo Musetti, al posto di Jannik Sinner. Alle 15 gli azzurri di Volandri scenderanno in campo contro i finalisti del 2021. Sarà dunque Matteo Berrettini, al ritorno in azzurro dopo 3 anni, a giocare da numero 1 contro Borna Coric, a sua volta numero 1 dei croati dopo il forfait di Cilic. A Musetti il delicato compito di affrontare il numero 2 dei croati, Borna Gojo 164 al mondo che a novembre a Torino conquistò due punti decisivi per la qualificazione della Croazia.

Jannik Sinner dovrebbe essere tenuto a riposo nella giornata di oggi dopo le fatiche degli Us Open ed il risentimento alla caviglia accusato nel torneo americano.

14/09 – Ore 15: CroaziaBerrettini vs CoricMusetti vs GojoDoppio14/09 – Ore 16: Spagna– Serbia14/09 – Ore 14: Francia– Germania14/09 – Ore 17: Stati Uniti– Gran Bretagna

BOLOGNA (GRUPPO A)

13/09 – Ore 15: Argentina-Svezia

14/09 – Ore 15: Croazia-Italia

15/09 – Ore 15: Croazia-Svezia

16/09 – Ore 15: Italia-Argentina

17/09 – Ore 15: Croazia-Argentina

18/09 – Ore 15: Italia-Svezia

VALENCIA (GRUPPO B)

13/09 – Ore 16: Canada-Corea del Sud

14/09 – Ore 16: Spagna-Serbia

15/09 – Ore 16: Serbia-Corea del Sud

16/09 – Ore 16: Spagna-Canada

17/09 – Ore 16: Canada-Serbia

18/09 – Ore 16: Spagna-Corea del Sud

AMBURGO (GRUPPO C)

13/09 – Ore 14: Belgio-Australia

14/09 – Ore 14: Francia-Germania

15/09 – Ore 14: Francia-Australia

16/09 – Ore 14: Germania-Belgio

17/09 – Ore 14: Francia-Belgio

18/09 – Ore 14: Germania-Australia

GLASGOW (GRUPPO D)

13/09 – Ore 17: Kazakistan-Olanda

14/09 – Ore 17: Stati Uniti-Gran Bretagna

15/09 – Ore 17: Stati Uniti-Kazakistan

16/09 – Ore 16: Gran Bretagna-Olanda

17/09 – Ore 15: Stati Uniti-Olanda

18/09 – Ore 15: Gran Bretagna-Kazakistan

GROUP A – Bologna

Nation Played Won Lost Matches W-L

Sweden 1 1 0 2 – 1

Argentina 1 0 1 1 – 2

Italy

Croatia

GROUP B

Nation Played Won Lost Matches W-L

Canada 1 1 0 2 – 1

Korea, Rep.1 0 1 1 – 2

Spain

Serbia

GROUP C – Amburgo

Nation Played Won Lost Matches W-L

Australia 1 1 0 3 – 0

France

Germany

Belgium 1 0 1 0 – 3

GROUP D

Nation Played Won Lost Matches W-L

Netherlands1 1 0 2 – 1

Kazakhstan1 0 1 1 – 2

USAGreat Britain