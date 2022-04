Maria Sharapova in dolce attesa

“Inizi Preziosi !!! Mangiare la torta di compleanno per due è sempre stata la mia specialità”

Con questo breve messaggio ed una bella foto scattata in riva al mare, Maria Sharapova annuncia via social di essere in dolce attesa, proprio nel giorno del suo compleanno. La 35enne russa, 5 volte campionessa in tornei dello Slam ed ex n.1 al mondo, si è ritirata nel 2020 e fa coppia fissa con l’imprenditore britannico Alexander Gilkes dal 2018.

Tra i primi a congratularsi per la splendida notizia il Piatti tennis Centre, dove Maria ha fatto base nell’ultimo periodo della propria carriera.