Federer lancia la sua nuova scarpa da gara

La carriera di Roger Federer in campo è ormai prossima al capolinea, ma quella di imprenditore sembra sempre più avviata. Impegnato in varie collaborazioni su più progetti, si sta concentrando molto sulle calzature sportive di alta performance, con il marchio ON del quale è socio e ora anche consulente tecnico. Già da tempo esistevano dei modelli sui quali il super campione aveva contributo, in serie limitata. Adesso è arrivato il momento del lancio di una scarpa da gioco modernissima alla quale ha contribuito a fondo per lo sviluppo.

“Sono davvero emozionato per entrare forte sul mercato la con la Roger Pro. Abbiamo passato un sacco di tempo a perfezionarla” scrive lo svizzero in un tweet che annuncia il nuovo prodotto.

Sul sito, nella descrizione della scarpa, si legge “Per amore del gioco, disegnata da Roger Federer, fatta per il campo da tennis, la tecnologia che migliora il gioco”

Super excited to hit the market in bigger numbers with the Roger Pro. We have spent a long time perfecting it. 💯🔥💪🏼

See the link in my bio for more info. @on_running pic.twitter.com/bsTIeJtOic

— Roger Federer (@rogerfederer) April 14, 2022