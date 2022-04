Al Ct Firenze presentato il 45° Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze

A Firenze è grandissima l’attesa per la 45ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under

18 “Città di Firenze”. La kermesse torna in Viale del Visarno dall’11 al 18 aprile, dopo un rinvio

di due anni a causa dell’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19. Sono ben

11 tra giocatori e giocatrici che dopo aver calcato i campi del circolo centenario fiorentino sono

diventati numeri uno al mondo. Un torneo che fa ripartire la stagione delle manifestazioni

giovanili in Toscana considerata vera e propria regione con vocazione giovanile.

“Poter ritornare a organizzare questa manifestazione è per il nostro circolo davvero qualcosa di

bello – spiega il presidente del Ct Firenze Carlo Pennisi – e significativo. Un grazie a tutti coloro

che lo hanno permesso e speriamo che sia davvero una ripartenza” “Firenze è una città a

vocazione sportiva – dice l’assessore alle politiche sportive del Comune di Firenze, Cosimo

Guccione – e il tennis è senz’altro una disciplina molto significativa in questo panorama.

Soprattutto perché si parla di giovani e di grande valore che arrivano da ben 17 nazioni” “Il

tennis non si è mai fermato – mette in luce il presidente della Federtoscana Luigi Brunetti – e

qui siamo a una ripartenza dei tornei under 18 con Firenze prima e poi Prato e Santa Croce.

Bisogna seguirli perché potremo vedere la frizzantezza di questi giocatori e la bellezza del

gioco che esprimono”. Ci saranno due partner importanti: nel sociale la Fondazione Meyer “Un

modo per unire due realtà storiche della città – dice Alessandro Benedetti, segretario generale

della Fondazione – e soprattutto unire lo sport e la ricerca con due incontri su tematiche come

l’alimentazione e la prevenzione”. L’altro partner è Banca Intesa San Paolo “Siamo attenti alle

tematiche sportive soprattutto quelle legate ai giovani – dice il direttore commerciale exclusive

Direzione Regionale Toscana e Umbria Alberto Prestopino – il legame della nostra azienda con

il Ct Firenze è storico e vogliamo consolidarlo con questa manifestazione che rappresenta un

fiore all’occhiello del tennis giovanile”. Presenti anche il consigliere nazionale della Federtennis

Guido Turi e l’amministratore della Ssd Mario Belardinelli Roberto Pellegrini.

Il direttore del torneo sarà il maestro Giovanni Del Panta mentre come giudice arbitro della

manifestazione è stato designato Sebastiano Cavarra.

Tanti i tennisti del recente passato che si sono distinti al Città di Firenze tra cui Karen

Chacanov, Andy Murray, Roger Federer e Filippo Volandri protagonisti sui campi delle Cascine

oltre ai nostri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti vincitore proprio dell’edizione 2018. Tra le

donne nomi del calibro di Martina Hingis, Jennifer Capriati, Amelie Mauresmo, Dinara Safina,

Simona Halep hanno iscritto il proprio nome nell’albo d’oro della prestigiosa manifestazione.

Il via delle qualificazioni sarà lunedì 11 aprile e terminerà martedì 12 aprile con inizio delle

sfide nel tabellone principale mercoledì 13 aprile con finali previste nel giorno di Pasquetta

come tradizione (lunedì 18 aprile).

Il tabellone principale prevede 32 giocatori nel maschile e 32 nel femminile e a questi si

aggiungono i tornei di doppio. Nel torneo di qualificazione il tabellone è di 32 giocatori e sia al

maschile che al femminile verranno ammessi 4 giocatori e 4 giocatrici.

Durante la manifestazione l’accesso al torneo sarà libero e sarà una grande occasione per i

tanti appassionati di poter vedere dal vivo i futuri campioni del tennis mondiale. Il Circolo del

Tennis Firenze 1898 si trova nel polmone verde della città, all’interno del Parco delle Cascine,

con la sua tradizione centenaria e soprattutto un luogo dove è bello poter seguire incontri

divertenti e appassionanti. In base alle nuove norme COVID la capienza dell’impianto sarà al

100% ma per accedere sarà necessario greenpass base e mascherina FPP2 come allo stadio.

Alla vincitrice del torneo femminile verrà assegnato il 2° Trofeo “Rhoda De Bellegarde di

Saint Lèry”. Il riconoscimento è stato istituito nel 2019 poiché Rhoda De Bellegarde è stata

giocatrice del Circolo del Tennis Firenze e prima campionessa italiana per due anni consecutivi.

Il suo impegno maggiore è stato quello sociale, che l’ha vista volontaria, come crocerossina, in

prima linea durante il primo conflitto mondiale. Successivamente, destinata all’ospedale di

Stigliano dove contrasse la terribile influenza “spagnola”, muore giovanissima a soli 28 anni.

Per il suo impegno durante la Grande Guerra viene insignita della medaglia d’Argento al Valor

Militare.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze. Il main

sponsor principale dell’iniziativa è Banca Intesa Sanpaolo attraverso la direzione regionale

mentre gli altri partner sono;

-Prinz Beverage & food

-Sbirulina Becagli

-Aquila Energie

-Firenze Manutenzioni

-Oceana trattamento acque

-Casa d’Aste Pandolfini

-Fanfani Ricerche Cliniche

-Allianz Agenzia Firenze Centro

-CITTI Premi e targhe

-Australian abbigliamento

-Babolat palla ufficiale del torneo

PARTNERSHIP SOLIDALE:

Da quest’anno il Torneo internazionale Under 18 Città di Firenze si arricchisce di una

collaborazione importante nel segno della solidarietà e della prevenzione e della promozione

della pratica sportiva. Per tutta la durata del Torneo infatti la Fondazione dell’Ospedale

Pediatrico Meyer sarà presente con un proprio gazebo presso il Circolo del Tennis Firenze

1898 dove si potranno avere informazioni sulle attività del Meyer e fare delle donazioni, ma

soprattutto il valore aggiunto saranno gli incontri con le famiglie che verranno organizzati con

gli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Meyer su temi quali “Sport e sana alimentazione” e

“Sport e prevenzione, la possibilità di un’attività fisica per tutti”.

Le iniziative si svolgeranno giovedì 14 e venerdì 15 aprile alle ore 17.00 presso il giardino

davanti alla Palestra del Circolo.

TROFEO DELLA STAMPA:

Ci sarà un gradito ritorno perché sabato 16 aprile si svolgerà il Trofeo della Stampa (torneo di

padel) con il patrocinio dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana), durante i quarti di finale

del Torneo Giovanile Città di Firenze. Un’occasione per i giornalisti di sfida e soprattutto di

incontro per conoscere e giocare la disciplina che sta riscuotendo tanto successo e vede

l’aumento di strutture dedicate. Il Ct Firenze può contare su due campi accanto allo sferisferio

ma è già in programma l’inserimento di nuove “piste” come le chiamano nei paesi

sudamericani dove è nato il gioco.

Entry List giocatori/trici:

Maschile (tabellone da 32)

Ci saranno sei giocatori tra i primi 100 al mondo junior al Torneo Città di Firenze. Il favorito

sarà il tedesco Liam Gavrielides (numero 38 ITF) mentre la seconda testa di serie sarà

l’italiano Daniele Minighini attualmente 72 delle classifiche junior mentre Giammarco Gandolfi

si trova all’88° posizione ed è il terzo favorito mentre il cileno Alejandro Bancalari ha una

posizione in più. A seguire gli altri giocatori compresi tra le prime 8 teste di serie sono il Ceco

Stepan Mruzek (94), il serbo Branko Djuric (102), il portoghese Tiago Pereira (120) e l’italiano

Niccolo Ciavarella (122). Da seguire con interesse anche la presenza dei ragazzi ucraini che

sono stati invitati dal circolo delle Cascine e saranno ospiti del torneo e parteciperanno per

adesso alle qualificazioni con Andrii Zimnokh (220), Volodymyr Iakubenko (257) e Semen

Aginskiy (261). Wild card per il tabellone a Federico Guarducci e Federico Cinà (2007) e a chi

vincerà il torneo di prequalificazione in corso tra i migliori giovani italiani.

Femminile

(tabellone da 32)

La favorita sarà Evialina Laskevich numero 74 delle classifiche Itf junior mentre l’olandese Isis

Louise Van den Broek (76) è la seconda in ordine di classifica con la nostra Georgia Pedone

(84) che precede l’inglese Ella McDonald (92) subito dietro l’ungherese Panna Bartha (94) le

due polacche Malwina Rowinska (110) e Xenia Lipiec (120) e la ceca Lucie Urbanova (122). Da

seguire con particolare attenzione la toscana Anna Paradisi (127) che si allena alla Rafa Nadal

Academy e le altre due italiane Francesca Pace (184) e Federica Urgesi (192). Wild card a

Bianca caselli (Ct Firenze) oltre a Gaia Greco e Vittoria Paganetti.