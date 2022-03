Masters 1000 Indian Wells: Sinner costretto al ritiro, Kyrgios ai quarti senza giocare

Arriva una brutta notizia da Indian Wells: Jannik Sinner non giocherà tra poco il suo match di ottavi di finale contro Nick Kyrgios. “Illness”, ossia “malattia” generica la motivazione, nessun altro dettaglio al momento.

Poi si è saputo che si è ritirato per un attacco influenzale.

Ricordiamo che nel match precedente Jannik aveva accusato un problema fisico in campo, riuscendo in qualche modo a riprendersi e concludere la partita con un successo.

Jannik Sinner has withdrawn from singles due to an illness. Nick Kyrgios advances by walkover.

The Isner vs Dimitrov match will commence at 2:30 pm#IndianWells

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 16, 2022