Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio del Day 5. Fuori Alexander Zverev Out Murray, Auger Aliassime, Karatsev e Cilic. Nel femminile out Emma Raducanu

Continua il momento negativo per Alexander Zverev (ATP 3), che dopo la squalifica incassata ad Acapulco, è stato clamorosamente eliminato questa notte nel match d’esordio ad Indian Wells dallo statunitense Tommy Paul (39). Il tedesco, esentato dal primo turno, è stato battuto in 3 set con i parziali di 6-2 4-6 7-6 (7/2).

Fuori anche Pablo Carreno Busta (16), uscito sconfitto nel derby spagnolo con Jaume Munar (99) per 4-6 6-4 7-6 (7/2). Avanti non senza problemi invece Matteo Berrettini (6), che si è imposto solamente in 3 set sul danese Holger Rune (86) con il risultato di 6-3 4-6 6-4

L’ex numero uno del mondo ed ex campione di Indian Wells Andy Murray ancora una volta è uscito di scena in quella che è stata la sua sconfitta più comune della stagione: il secondo turno di un torneo. Dopo essere caduto al secondo turno degli Australian Open, Rotterdam, Doha e Dubai, Murray, 34 anni, ha perso domenica in questa fase dell’evento per il quinto torneo di fila, questa volta al primo Masters 1000 del 2022, per il quale ha ricevuto (ancora) una wild card.

Attualmente classificato 88° nel ranking ATP, lo scozzese ha perso contro il kazako Alexander Bublik, 33°, che aveva battuto al primo turno di Rotterdam un mese fa per 7-6(9), 6-3, in un match in cui Murray ha anche mancato tre set point nel primo set.

In quella che per ora è la più grande sorpresa del torneo maschile, c’e il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 ATP e terzo nella ATP Race to Turin. Il 21enne ha lottato duramente, ma ha commesso 60 errori non forzati ed è stato eliminato per mano dell’olandese Botic Van de Zandschulp con il risultato di 7-6(4), 6-7(4) e 6-3, in 3h15 di duello.

Nella direzione opposta, altri due tennisti di alto livello hanno trionfato in battaglie combattute, sfuggendo alla marea di sorprese anche dopo le uscite di scena di Aslan Karatsev e Marin Cilic. Il numero 11 del mondo Hubert Hurkacz e il 14° classificato Diego Schwartzman sono approdati al terzo turno. Il polacco ha battuto il tedesco Oscar Otte (76°), 6-3, 3-6, 6-3, mentre l’argentino ha resistito al finlandese Emil Ruusuvuori (70°), 5-7, 6-3, 6-3.

Emma Raducanu, numero 13 del mondo e campionessa degli US Open, è stata eliminata questa domenica nel terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells, in una battaglia intensa che ha aperto la giornata sul campo centrale.

La giocatrice britannica ha avuto momenti di grande brillantezza e ha anche servito per la vittoria, ma ha finito per essere sconfitta contro l’esperta croata Petra Martic, ex top 15, per 6-7(3), 6-4 7-5, in 2h45, in un duello in cui la 19enne ha vacillato nei momenti di maggiore tensione della partita.

Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells – HARD- 2° Turno M – 3° Turno F

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Emma Raducanu vs Petra Martic



WTA WTA Indian Wells Emma Raducanu [11] Emma Raducanu [11] 7 4 5 Petra Martic Petra Martic 6 6 7 Vincitore: P. Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Petra Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Emma Raducanu 15-0 df 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Emma Raducanu 15-0 df 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Emma Raducanu 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Emma Raducanu 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Emma Raducanu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 2-2 Petra Martic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3*-2 4-2* 5*-2 5-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-4 → 5-5 Emma Raducanu 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 df 1-3 → 2-3 Petra Martic 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Emma Raducanu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Emma Raducanu 15-0 30-0 df 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [3] Iga Swiatek vs [29] Clara Tauson



WTA WTA Indian Wells Iga Swiatek [3] Iga Swiatek [3] 6 6 6 Clara Tauson [29] Clara Tauson [29] 7 2 1 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 df 2-1 → 3-1 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 df 0-1 → 1-1 Clara Tauson 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-1 → 5-2 Iga Swiatek 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-1 0-2* 1*-2 1-2* 1*-3 df 2-3* 2*-3 3-3* 3*-4 3-4* 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Clara Tauson 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 df 5-4 → 5-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 df 4-3 → 4-4 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Clara Tauson 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [6] Matteo Berrettini vs [Q] Holger Rune



ATP Indian Wells Matteo Berrettini [6] Matteo Berrettini [6] 6 4 6 Holger Rune Holger Rune 3 6 4 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 H. Rune 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 H. Rune 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 H. Rune 15-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [24] Simona Halep vs [16] Cori Gauff (non prima ore: 02:00)



WTA WTA Indian Wells Simona Halep [24] Simona Halep [24] 6 6 Cori Gauff [16] Cori Gauff [16] 3 4 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Cori Gauff 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Simona Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Cori Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Simona Halep 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Cori Gauff 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 df 3-2 → 3-3 Simona Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Cori Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Simona Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Cori Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Simona Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Cori Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Simona Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 4-3 → 5-3 Cori Gauff 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 Simona Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Cori Gauff 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Simona Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Cori Gauff 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 Simona Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Cori Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Indian Wells Tommy Paul Tommy Paul 6 4 7 Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 2 6 6 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A df 2-4 → 3-4 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Zverev 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

ATP Indian Wells Sam Querrey Sam Querrey 6 6 John Isner [23] John Isner [23] 7 7 Vincitore: Isner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 J. Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-5 → 5-6 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Isner 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 S. Querrey 15-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 J. Isner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* df ace 6-6 → 6-7 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 5-5 → 6-5 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 5-5 S. Querrey 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 J. Isner 0-15 15-15 40-15 ace ace 5-2 → 5-3 S. Querrey 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 J. Isner 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Querrey 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

5. Tommy Paulvs [3] Alexander Zverev1. [WC] Sam Querreyvs [23] John Isner

2. [31] Alexander Bublik vs [WC] Andy Murray



ATP Indian Wells Alexander Bublik [31] Alexander Bublik [31] 7 6 Andy Murray Andy Murray 6 3 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-2 → 5-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Murray 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Murray 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Bublik 0-15 df 0-30 15-30 15-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* df 3*-2 4*-2 4-3* df 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* df 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-6 → 6-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Bublik 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

3. [25] Madison Keys vs Alison Riske (non prima ore: 23:00)



WTA WTA Indian Wells Madison Keys [25] Madison Keys [25] 7 6 Alison Riske Alison Riske 6 1 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Alison Riske 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Madison Keys 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Alison Riske 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Madison Keys 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Alison Riske 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Alison Riske 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 0-1* df 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6*-3 6-4* 6-6 → 7-6 Alison Riske 15-0 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Alison Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Alison Riske 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Alison Riske 15-0 30-0 df 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Madison Keys 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Alison Riske 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Alison Riske 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. [WC] John Isner / Jack Sock vs [WC] Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios (non prima ore: 02:00)



ATP Indian Wells John Isner / Jack Sock John Isner / Jack Sock 6 7 Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios 3 6 Vincitore: Isner / Sock Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Isner / Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Kokkinakis / Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Isner / Sock 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Kokkinakis / Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Isner / Sock 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Kokkinakis / Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Isner / Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Kokkinakis / Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 2-3 J. Isner / Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Kokkinakis / Kyrgios 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Isner / Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis / Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Isner / Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Kokkinakis / Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 J. Isner / Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 T. Kokkinakis / Kyrgios 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 J. Isner / Sock 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis / Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 J. Isner / Sock 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis / Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Isner / Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. [23] Daria Kasatkina vs [15] Angelique Kerber (non prima ore: 04:00)



WTA WTA Indian Wells Daria Kasatkina [23] Daria Kasatkina [23] 2 1 Angelique Kerber [15] Angelique Kerber [15] 6 6 Vincitore: A. Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Angelique Kerber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 df 1-3 → 1-4 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Angelique Kerber 0-15 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Daria Kasatkina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Angelique Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Daria Kasatkina 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 Angelique Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Andrey Rublev vs Dominik Koepfer



ATP Indian Wells Andrey Rublev [7] Andrey Rublev [7] 7 6 Dominik Koepfer Dominik Koepfer 5 4 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 D. Koepfer 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

2. Kamil Majchrzak vs [20] Taylor Fritz



ATP Indian Wells Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 1 1 Taylor Fritz [20] Taylor Fritz [20] 6 6 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 K. Majchrzak 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 K. Majchrzak 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 T. Fritz 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [DA SR] Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs [OSE] Alizé Cornet / Leylah Fernandez



WTA WTA Indian Wells Laura Siegemund / Vera Zvonareva Laura Siegemund / Vera Zvonareva 2 6 2 Alizé Cornet / Leylah Fernandez • Alizé Cornet / Leylah Fernandez 6 3 1 Vincitori: A. Cornet / L. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alizé Cornet / Leylah Fernandez 2-1 Alizé Cornet / Leylah Fernandez 10-2 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 Alizé Cornet / Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 5-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Alizé Cornet / Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 df 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Alizé Cornet / Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Alizé Cornet / Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Alizé Cornet / Leylah Fernandez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Alizé Cornet / Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 df 40-30 2-3 → 2-4 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Alizé Cornet / Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 1-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 df 0-2 → 0-3 Alizé Cornet / Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

4. Brandon Nakashima vs [28] Frances Tiafoe (non prima ore: 01:00)



ATP Indian Wells Brandon Nakashima Brandon Nakashima 4 4 Frances Tiafoe [28] Frances Tiafoe [28] 6 6 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 3-4 → 3-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

5. [8] Caroline Dolehide / Storm Sanders vs [OSE] Madison Keys / Jessica Pegula



WTA WTA Indian Wells Caroline Dolehide / Storm Sanders [8] • Caroline Dolehide / Storm Sanders [8] 3 7 1 Madison Keys / Jessica Pegula Madison Keys / Jessica Pegula 6 6 4 Vincitori: C. Dolehide / S. Sanders Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Caroline Dolehide / Storm Sanders 1-4 Caroline Dolehide / Storm Sanders 1-0 Caroline Dolehide / Storm Sanders 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2-1* 3*-1 4-1* 4*-1 4-2* 5*-2 5-2* 5*-3 5-4* 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 Madison Keys / Jessica Pegula 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Caroline Dolehide / Storm Sanders 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Madison Keys / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Caroline Dolehide / Storm Sanders 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Madison Keys / Jessica Pegula 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Caroline Dolehide / Storm Sanders 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Madison Keys / Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Caroline Dolehide / Storm Sanders 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Madison Keys / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Caroline Dolehide / Storm Sanders 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Madison Keys / Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 0-1 → 1-1 Caroline Dolehide / Storm Sanders 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Madison Keys / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Caroline Dolehide / Storm Sanders 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Madison Keys / Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Caroline Dolehide / Storm Sanders 15-0 30-0 40-0 df 1-4 → 2-4 Madison Keys / Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 Caroline Dolehide / Storm Sanders 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 0-3 → 0-4 Madison Keys / Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Caroline Dolehide / Storm Sanders 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Madison Keys / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [22] Aslan Karatsev vs [WC] Steve Johnson



ATP Indian Wells Aslan Karatsev [22] Aslan Karatsev [22] 6 4 Steve Johnson Steve Johnson 7 6 Vincitore: Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Johnson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 A. Karatsev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-4 → 3-4 S. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Johnson 15-0 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 A. Karatsev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Johnson 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 df A-40 ace 0-1 → 0-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 df 5-6* ace 6-6 → 6-7 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Karatsev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Johnson 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Botic van de Zandschulp vs [9] Felix Auger-Aliassime



ATP Indian Wells Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 7 6 6 Felix Auger-Aliassime [9] Felix Auger-Aliassime [9] 6 7 3 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* df 5*-4 ace 6*-4 6-6 → 7-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [Q] Harriet Dart vs Kaia Kanepi



WTA WTA Indian Wells Harriet Dart Harriet Dart 7 6 Kaia Kanepi Kaia Kanepi 6 3 Vincitore: H. Dart Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Kaia Kanepi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Kaia Kanepi 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 4-2 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kaia Kanepi 0-15 15-15 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 1*-0 2*-0 3-0* 3*-0 4-0* 4*-1 4*-2 4-3* 4*-3 4-4* 5*-4 5-4* df 6*-4 6-6 → 7-6 Harriet Dart 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Kaia Kanepi 15-0 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Harriet Dart 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Kaia Kanepi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Harriet Dart 15-0 df 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Kaia Kanepi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Harriet Dart 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Kaia Kanepi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kaia Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

4. Jordan Thompson vs [33] Grigor Dimitrov (non prima ore: 01:00)



ATP Indian Wells Jordan Thompson Jordan Thompson 6 2 Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 7 6 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Thompson 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 df 1*-3 df 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Thompson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Sebastian Korda / Jannik Sinner



ATP Indian Wells Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [4] 7 6 Sebastian Korda / Jannik Sinner Sebastian Korda / Jannik Sinner 6 2 Vincitore: Cabal / Farah Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Korda / Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Korda / Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Korda / Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 2-1 → 3-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Korda / Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 1-0 → 1-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Korda / Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 5-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Korda / Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-5 → 4-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 3-5 S. Korda / Sinner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 S. Korda / Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 30-30 1-2 → 2-2 S. Korda / Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Korda / Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

STADIUM 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [24] Marin Cilic vs Miomir Kecmanovic



ATP Indian Wells Marin Cilic [24] Marin Cilic [24] 7 3 6 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 6 7 Vincitore: Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Cilic 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Kecmanovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-3 → 1-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Cilic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 df 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 df 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Cilic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [14] Diego Schwartzman vs Emil Ruusuvuori



ATP Indian Wells Diego Schwartzman [14] Diego Schwartzman [14] 5 6 6 Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 7 3 3 Vincitore: Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 E. Ruusuvuori 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 5-6 → 5-7 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 E. Ruusuvuori 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [29] Alex de Minaur vs [LL] John Millman



ATP Indian Wells Alex de Minaur [29] Alex de Minaur [29] 7 6 John Millman John Millman 6 3 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Millman 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Millman 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 J. Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. de Minaur 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Millman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [16] Pablo Carreno Busta vs [Q] Jaume Munar



ATP Indian Wells Pablo Carreno Busta [16] Pablo Carreno Busta [16] 6 4 6 Jaume Munar Jaume Munar 4 6 7 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Munar 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 J. Munar 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 J. Munar 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Munar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-3 → 5-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 J. Munar 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Munar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 J. Munar 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1

5. [7] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Federico Delbonis / Cameron Norrie



ATP Indian Wells Wesley Koolhof / Neal Skupski [7] Wesley Koolhof / Neal Skupski [7] 6 7 Federico Delbonis / Cameron Norrie Federico Delbonis / Cameron Norrie 3 6 Vincitore: Koolhof / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 F. Delbonis / Norrie 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Delbonis / Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Delbonis / Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Delbonis / Norrie 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Delbonis / Norrie 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 1-2 W. Koolhof / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Delbonis / Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Delbonis / Norrie 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 W. Koolhof / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Delbonis / Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 W. Koolhof / Skupski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Delbonis / Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 W. Koolhof / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Delbonis / Norrie 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 W. Koolhof / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [28] Liudmila Samsonova vs Danka Kovinic



WTA WTA Indian Wells Liudmila Samsonova [28] Liudmila Samsonova [28] 6 7 Danka Kovinic Danka Kovinic 4 6 Vincitore: L. Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 ace 0-0* 0*-1 0-1* 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4*-3 4-4* 5*-4 5-4* 6*-4 6-6 → 7-6 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Danka Kovinic 0-15 15-15 30-15 40-15 df 5-5 → 5-6 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 df 4-5 → 5-5 Danka Kovinic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 Danka Kovinic 15-0 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Danka Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Danka Kovinic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Danka Kovinic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Danka Kovinic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 df 4-3 → 5-3 Danka Kovinic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Danka Kovinic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Liudmila Samsonova 15-0 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Danka Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Danka Kovinic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Oscar Otte vs [11] Hubert Hurkacz



ATP Indian Wells Oscar Otte Oscar Otte 3 6 3 Hubert Hurkacz [11] Hubert Hurkacz [11] 6 3 6 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 O. Otte 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 O. Otte 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 O. Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 O. Otte 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 O. Otte 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 O. Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 O. Otte 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 O. Otte 40-A 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 O. Otte 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

3. [LL] Anna Kalinskaya vs [26] Sorana Cirstea



WTA WTA Indian Wells Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 7 1 0 Sorana Cirstea [26] Sorana Cirstea [26] 5 6 6 Vincitore: S. Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-5 → 0-6 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Sorana Cirstea 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Anna Kalinskaya 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-4 → 1-5 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Sorana Cirstea 15-0 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Anna Kalinskaya 15-0 df 30-0 40-0 df 6-5 → 7-5 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Sorana Cirstea 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. [WC] Feliciano Lopez / Stefanos Tsitsipas vs [6] Tim Puetz / Michael Venus



ATP Indian Wells Feliciano Lopez / Stefanos Tsitsipas Feliciano Lopez / Stefanos Tsitsipas 6 6 Tim Puetz / Michael Venus [6] Tim Puetz / Michael Venus [6] 4 3 Vincitore: Lopez / Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Lopez / Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 T. Puetz / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Lopez / Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 T. Puetz / Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 df 3-2 → 4-2 F. Lopez / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-2 → 3-2 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 F. Lopez / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Puetz / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Lopez / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Puetz / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 df 5-4 → 6-4 F. Lopez / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 T. Puetz / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Lopez / Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 F. Lopez / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 T. Puetz / Venus 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 F. Lopez / Tsitsipas 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-0 → 3-0 T. Puetz / Venus 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 df 1-0 → 2-0 F. Lopez / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP Indian Wells Kevin Krawietz / Andreas Mies Kevin Krawietz / Andreas Mies 6 4 Rajeev Ram / Joe Salisbury [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury [2] 7 6 Vincitore: Ram / Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Krawietz / Mies 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-3 → 2-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Ram / Salisbury 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Mies 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 3-2 → 3-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

STADIUM 9 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Sander Gille / Matwe Middelkoop



ATP Indian Wells Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin 7 6 Sander Gille / Matwe Middelkoop Sander Gille / Matwe Middelkoop 6 1 Vincitore: Gonzalez / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 S. Gille / Middelkoop 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 S. Gille / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 S. Gille / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-0 → 2-0 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 S. Gille / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 S. Gille / Middelkoop 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 5-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 S. Gille / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Gille / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df ace 2-2 → 2-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Gille / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 S. Gille / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [8] Jamie Murray / Bruno Soares vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov



ATP Indian Wells Jamie Murray / Bruno Soares [8] Jamie Murray / Bruno Soares [8] 6 4 Rohan Bopanna / Denis Shapovalov Rohan Bopanna / Denis Shapovalov 7 6 Vincitore: Bopanna / Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 J. Murray / Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-4 → 3-4 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Murray / Soares 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 1-0 → 1-1 J. Murray / Soares 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 df 6-6 → 6-7 J. Murray / Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Murray / Soares 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Murray / Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Murray / Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 J. Murray / Soares 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Facundo Bagnis vs [30] Lloyd Harris



ATP Indian Wells Facundo Bagnis Facundo Bagnis 3 6 3 Lloyd Harris [30] Lloyd Harris [30] 6 4 6 Vincitore: Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Harris 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 F. Bagnis 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Harris 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 L. Harris 0-15 15-15 30-15 5-3 → 5-4 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 L. Harris 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 L. Harris 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-5 → 3-6 L. Harris 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 3-5 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Harris 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [6] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs vs Marie Bouzkova / Lucie Hradecka



WTA WTA Indian Wells Desirae Krawczyk / Demi Schuurs [6] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs [6] 4 4 Marie Bouzkova / Lucie Hradecka Marie Bouzkova / Lucie Hradecka 6 6 Vincitori: M. Bouzkova / L. Hradecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Marie Bouzkova / Lucie Hradecka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Marie Bouzkova / Lucie Hradecka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 df 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Marie Bouzkova / Lucie Hradecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Marie Bouzkova / Lucie Hradecka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Marie Bouzkova / Lucie Hradecka 15-0 30-0 40-0 df 40-15 0-1 → 0-2 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Marie Bouzkova / Lucie Hradecka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Marie Bouzkova / Lucie Hradecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Marie Bouzkova / Lucie Hradecka 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Marie Bouzkova / Lucie Hradecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Marie Bouzkova / Lucie Hradecka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

5. Eri Hozumi / Makoto Ninomiya vs Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu