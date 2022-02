Challenger Forlì 5 e Pau: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Forli 5 (Italia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. Filip Horanskyvs Mirza Basic

2. [Q] Michael Mmoh vs Jack Draper



Il match deve ancora iniziare

3. Nuno Borges vs [Q] Alexander Ritschard (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Tomas Machac vs [SE] Tim Van Rijthoven



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Evan King/ Alex Lawsonvs [4] Marco Bortolotti/ Vitaliy Sachko

2. Luca Margaroli / Yasutaka Uchiyama vs [5] Victor Vlad Cornea / Fabian Fallert



Il match deve ancora iniziare

CENTRAL – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Jonny O’Mara / Matt Reid vs Karol Drzewiecki / Kacper Zuk



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Antoine Escoffier vs [8] Vasek Pospisil (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Roman Safiullin vs Constant Lestienne



Il match deve ancora iniziare

4. Ruben Bemelmans / Michael Geerts OR Albano Olivetti / David Vega Hernandez vs Sergio Martos Gornes / Artem Sitak (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Manuel Guinard vs [6] Gilles Simon (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [7] Quentin Halys OR Nino Serdarusic vs Gregoire Barrere



Il match deve ancora iniziare