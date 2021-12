Dominic Thiem tranquilliza i suoi tifosi: “Non sento dolore”. Sarà in campo all’ATP Cup

Il ritiro di Dominic Thiem dal torneo di esibizione ad Abu Dhabi ha fatto scattare un campanello d’allarme sulle condizioni fisiche dell’austriaco. Il giocatore di Wiener Neustadt era pronto a fare il suo ritorno nel circuito dopo molti mesi, dopo essersi ritirato dal torneo di Maiorca nel giugno di quest’anno.

Oggi, Dominic ha chiarito tutti i dubbi in una conferenza stampa in cui ha dichiarato che il suo ritiro dal torneo non è dovuto a qualsiasi contrattempo, dato che sapevano in anticipo che la sua presenza negli Emirati era in dubbio. Thiem ha chiarito che “non sente dolore”, ma che gli manca ancora la fiducia in alcuni colpi.

La tabella di marcia del campione degli US Open 2020 includerà quindi l’ATP Cup e l’Australian Open, con la possibilità di giocare l’ATP 250 a Sydney nella seconda settimana.