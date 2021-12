Challenger Maia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri presenti nelle quali

Challenger Maia – Tabellone Principale

(1) Martin, Andrej vs Sanchez Jover, Carlos

Qualifier vs (PR) Benchetrit, Elliot

Wessels, Louis vs Qualifier

Roca Batalla, Oriol vs (7) Diez, Steven

(4) Domingues, Joao vs Perchicot, Matthieu

(WC) Araujo, Pedro vs Hemery, Calvin

(WC) Vale, Duarte vs Ionel, Nicholas David

Qualifier vs (6) Tseng, Chun-hsin

(8) Blancaneaux, Geoffrey vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Oliveira, Goncalo vs Hamou, Maxime

(WC) Cacao, Tiago vs Pichler, David

Esteve Lobato, Eduard vs (3) Elias, Gastao

(5) Borges, Nuno vs Ejupovic, Elmar

Dougaz, Aziz vs Gakhov, Ivan

(PR) Cagnina, Julien vs Qualifier

Jubb, Paul vs (2) Coppejans, Kimmer

Challenger Maia – Tabellone Qualificazione

(1) Madarasz, Gergely vs Oetzbach, Adrian

(Alt) Gomes, Miguel vs (5) Moraing, Oscar

(2) Roncalli, Simone vs (WC) Silva, Tiago

(Alt) Faria, Jaime vs (8/Alt) Cabral, Francisco

(3) Bocchi, Lorenzo vs (WC) Petiz, Henrique

Falcao, Goncalo vs (6) Dhoe, Benjamin

(4) Damas, Miguel vs (WC) Rocha, Francisco

Coelho, Fabio vs (7) Faria, Luis