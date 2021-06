Roland Garros: Il programma completo di Lunedì 07 Giugno 2021. Prima Musetti e poi Sinner tutto sul Philippe Chatrier

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Ons Jabeur vs Coco Gauff

Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti

Rafael Nadal vs Jannik Sinner (non prima delle ore 16)

Marta Kostyuk vs Iga Swiatek (non prima delle ore 21)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Sloane Stephens vs Barbora Krejcikova

Diego Schwartzman vs Jan-Lennard Struff

Sofia Kenin vs Maria Sakkari

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Giuliana Olmos / Sharon Fichman vs Shelby Rogers / Petra Martic

Elena Rybakina / Anastasia Pavlyuchenkova vs Demi Schuurs / Nicole Melichar

Filip Polasek / Barbora Krejcikova vs Juan Sebastian Cabal / Giuliana Olmos

Tim Puetz / Hugo Nys vs Andrey Golubev / Alexander Bublik

Court 14 – Ore: 11:00

Max Westphal vs Leo Borg

Andreja Klepac / Darija Jurak vs Latisha Chan / Hao-Ching Chan

Pedro Martinez / Pablo Andujar vs Franko Skugor / Rohan Bopanna

Aslan Karatsev / Elena Vesnina vs Rajeev Ram / Nicole Melichar

Court 7 – Ore: 11:00

Chak Lam Coleman Wong vs Théo Papamalamis

Pedro Boscardin dias vs Joshua Dous karpenschif

Oceane Babel vs Hanne Vandewinkel

Juncheng Shang vs Arthur Gea

Madison Sieg / Ashlyn Krueger vs Maëlie Monfils / Nahia Berecoechea

Court 6 – Ore: 11:00

Aliona Falei vs Nahia Berecoechea

Ane Mintegi del olmo vs Flavie Brugnone

Giovanni Mpetshi perricard vs Marko Topo

Aidan Mayo vs Luca Van assche

Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils vs Max Westphal / Pierre Yves Bailly

Court 3 – Ore: 11:00

Maks Kasnikowski vs Jack Pinnington jones

Aleksander Orlikowski vs Hamad Medjedovic

Gabriel Debru vs Jerome Kym

Clervie Ngounoue / Robin Montgomery vs Natalia Szabanin / Petra Marcinko

Konstantin Zhzhenov / Sebastian Dominko vs Luca Nardi / Jerome Kym

Court 4 – Ore: 11:00

Matilda Mutavdzic vs Alexandra Eala

Nikol Rivkin vs Natalia Szabanin

Peter Benjamin Privara vs Charlelie Cosnet

Oksana Selekhmeteva / Alexandra Eala vs Alina Shcherbinina / Evialina Laskevich

Pedro Boscardin dias / Leo Borg vs Peter Benjamin Privara / Victor Lilov

Court 5 – Ore: 11:00

Luca Nardi vs Mark Lajal

Barbora Palicova vs Lola Radivojevic

Madison Sieg vs Annabelle Xu

Diana Shnaider / Matilda Mutavdzic vs Johanne Christine Svendsen / Dana Guzman

Maria Sholokhova / Ekaterina Maklakova vs Laura Hietaranta / Sofia Costoulas

Court 8 – Ore: 11:00

Victor Lilov vs Antoine Ghibaudo

Sofia Costoulas vs Michaela Laki

Pierre Yves Bailly vs Sascha Gueymard wayenburg

Théo Papamalamis / Paul Inchauspe vs Chak Lam Coleman Wong / Ethan Quinn

Johan Alexander Rodriguez rodriguez / Orel Kimhi vs Mehdi Sadaoui / Sascha Gueymard wayenburg

Court 9 – Ore: 11:00

Maëlie Monfils vs Polina Iatcenko

Sean Cuenin vs German Samofalov

Chelsea Fontenel vs Polina Kudermetova

Michaela Laki / Elizabeth Coleman vs Sarah Iliev / Lois Boisson

Lui Maxted / Kokoro Isomura vs Daniel Merida aguilar / Miguel Gomes

Court 10 – Ore: 11:00

Adam Jurajda vs Bruno Kuzuhara

Alexis Blokhina vs Sebastianna Scilipoti

Erika Andreeva vs Linda Fruhvirtova

Court 11 – Ore: 11:00

Darja Vidmanova vs Priska Nugroho

Victoria Jimenez kasintseva vs Julia Garcia

Lisa Pigato / Eleonora Alvisi vs Darja Vidmanova / Kristina Dmitruk

Adolfo Daniel Vallejo / Gonzalo Bueno vs Ozan Colak / Samir Banerjee

Court 12 – Ore: 11:00

Dylan Alcott vs Sam Schroder

Shingo Kunieda vs Alfie Hewett

Aniek Van koot / Diede De groot vs Jordanne Whiley / Yui Kamiji

Court 13 – Ore: 11:00

Mathilde Ngijol-carre vs Oksana Selekhmeteva

Ekaterina Maklakova vs Robin Montgomery

Daniel Merida aguilar vs Dali Blanch

Radka Zelnickova / Sebastianna Scilipoti vs Julia Middendorf / Mara Guth

Marko Topo / Marko Andrejic vs Dali Blanch / Alexander Bernard