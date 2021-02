Deborah Chiesa: “Dovrò imparare a convivere con una forma di artrite. Ho voglia di tornare in campo”

Ferma dal settembre scorso (l’ultimo torneo disputato è stato il 25k di Grado, nel quale ha perso al primo turno dalla slovena Pia Lovric), Deborah Chiesa ha pubblicato un lungo post sui propri canali social per aggiornare i sostenitori circa le sue condizioni di salute. La ventiquattrenne italiana, capace di arrivare alla posizione n.143 del ranking WTA nel giugno 2018 (attualmente è n.419), ha dichiarato di soffrire di artrite: “Purtroppo il mio 2021 non è iniziato nel migliore dei modi. Verso metà dicembre scorso hanno iniziato a gonfiarmisi le dita delle mani, con annesso dolore a stringere i pugni, a prendere oggetti e soprattutto a tenere la racchetta in mano. Dopo varie visite specialistiche, mi è stata diagnosticata una forma di artrite, con la quale a quanto pare dovrò imparare a convivere. È stato un duro colpo, considerando la mia assenza dai campi per 8 mesi nel 2020 a causa del passato infortunio al piede“.

A causa di questo problema, la trentina è impossibilitata ad allenarsi: “Non so ancora quanto questo ulteriore infortunio mi terrà lontana dai campi, ma da qualche settimana a questa parte ho iniziato una terapia e sta andando meglio, per questo motivo ho deciso di dare un aggiornamento solo ora. La mia voglia di giocare e tornare a competere rimane sempre bella salda, anzi, si fortifica ogni giorno di più. Cerco di rimanere positiva, anche se non è facile, nella speranza che potrò tornare ad allenarmi al più presto“.