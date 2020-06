Uscito il nuovo calendario ATP. Si riparte il 14 agosto, Roma il 20 settembre

Habemus Papam. L’ATP ha finalmente sciolto la riserva, e dopo le mille indiscrezioni ha pubblicato il nuovo calendario ATP per il 2020, fino a Roland Garros.

Quel che era trapelato era corretto: si ripartirà da Washington il 14 agosto, fino a Roland Garros, al via il 27 settembre 2020. Confermato anche il via per gli Internazionali d’Italia il 20 settembre a Roma.

Ecco il calendario:

14/8 – Washington

22/8 – Cincinnati Masters 1000 (c/o Flushing Meadows)

31/8 – US Open

l’8 settembre, nella seconda settimana di US Open, scatterà il tennis in Europa:

8/9 – Kitzbuhel

13/9 – Madrid Masters 1000

20/9 ROMA Masters 1000

27/9 Roland Garros

Il resto della stagione è ancora in lavorazione, non è sicuro (ma pare difficile) che sarà svolta la leg asiatica, con solo tornei in Europa fino alle Finals di Londra a fine novembre. Inoltre è stato dichiarato che questo nuovo calendario è soggetto a cambiamenti qualora le condizioni di salute e sicurezza nelle sedi dei tornei dovessero complicarsi per la pandemia in corso, non ancora sconfitta.

Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di riprogrammare più tornei possibili, e salvare così parte della stagione. C’è stata una vera collaborazione e grande sforzo per arrivare a questo, e speriamo di poter aggiungere molti altri eventi a questo calendario provvisorio, a seconda di come si evolverà la situazione generale. Voglio sottolineare l’impegno enorme che affronterà ogni torneo per operare in questi tempi così difficili, come tutti i nostri giocatori chiamati a competere in condizioni molto diverse dalla normalità. Ad ogni occasione, garantire che la ripresa del Tour abbia luogo in un ambiente sicuro sarà fondamentale”

The ATP Challenger Tour riprenderà il 17 agosto, in parallelo con gli eventi del ITF World Tennis Tour.

CLASSIFICHE: ne sapremo di più le prossime settimane

In merito alle classifiche, ecco la nota dell’ATP: “The FedEx ATP Rankings sono stati congelati dallo scorso 16 marzo. L’ATP continua a monitorare tutte le restrizioni di viaggio e l’accesso alle opportunità di competere prima della ripresa del Tour. Poiché la situazione continua ad evolversi su base settimanale, nelle prossime settimane verrà presa una decisione in merito al modo più appropriato ed equo per riprendere le classifiche in parallelo con la ripresa del Tour”.

Tra poche settimane, si riparte. Vedremo nei prossimi giorni le reazioni dei big e non. C’è curiosità per vedere se Djokovic confermerà la sua intenzione di non volare negli USA, e se Nadal invece arriverà a NY pronto a vincere il suo 20esimo Slam e puntare al sorpasso su Federer a Parigi. O queste condizioni davvero particolari aiuteranno qualche sorpresa?

Speriamo soprattutto che la pandemia non rialzi la testa dove pare sotto controllo e non si debba, nuovamente, riporre racchette e palline nell’armadio. Non resta che incrociare le dita…

Marco Mazzoni