Jannik Sinner si cancella da Doha e sceglie Canberra

Jannik Sinner si è cancellato ieri tra gli alternates del torneo ATP 250 di Doha in programma il prossimo 06 gennaio ed è il primo torneo del 2020.

L’azzurro parteciperà, come sparring partner all’ATP Cup in programma dal 03 gennaio e poi sarà al via nel torneo challenger di Canberra che inizierà il 6 gennaio.