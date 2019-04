Da Budapest: La sconfitta di Andreas Seppi e l’influenza di Marco Cecchinato

Finisce a sorpresa l’avventura di Andreas Seppi nell’ATP 250 di Budapest.

Lunedì pomeriggio il 35enne caldarese si è dovuto arrendere all’esordio al serbo Filip Krajinovic (ATP 105), proveniente dalle qualificazioni, in tre set con il punteggio di 2-6, 7-6(3), 5-7.

Così Krajinovic si prende la rivincita contro Seppi, che si era imposto l’anno scorso nei quarti di finale di Mosca in due set. L’azzurro, che questa settimana è scivolato al numero 62 nel ranking mondiale e che doveva difendere i 90 punti ATP dell’anno scorso, é partito subito con il piede sbagliato. Krajinovic ha allungato immediatamente sul 4-1, aggiudicandosi poco dopo il primo set per 6-2. Nella seconda frazione di gioco Seppi ha dovuto annullare ben quattro palle match nel nono game, prima di accorciare sul 5-4. Nel game successivo, il caldarese, dopo aver annullato un quinto match point, ha piazzato il rebreak del 5-5 pari. Seppi ha sfruttato questo momento, imponendosi poi nel tiebreak per 7-3. Il terzo, decisivo parziale era invece molto equilibrato fino al 6-5 per Krajinovic. Poi il serbo ha strappato il turno di battuta a Seppi a zero, chiudendo il match dopo 2.39 ore di gioco sul 7-5 finale. Per Seppi è la seconda sconfitta in altrettante uscite stagionali sulla terra rossa, visto che ha perso pure al primo turno del Masters 1000 di Monte Carlo contro Lorenzo Sonego.

Niente doppio con Marco Cecchinato

Seppi può così tornare a casa dall’Ungheria. Il caldarese avrebbe giocato anche il doppio con Marco Cecchinato, ma il suo connazionale è stato fermato da un’influenza.