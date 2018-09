WTA Pechino: La situazione aggiornata. Camila Giorgi si cancella

Beijing, China WTA Premier Mandatory

Date: 10/1/2018 Original Cut Off: 43 Ranking Date: 8/20/2018

1 Halep, Simona (ROU)

2 Wozniacki, Caroline (DEN)

3 Stephens, Sloane (USA)

4 Kerber, Angelique (GER)

5 Kvitova, Petra (CZE)

6 Garcia, Caroline (FRA)

7 Svitolina, Elina (UKR)

8 Pliskova, Karolina (CZE)

9 Goerges, Julia (GER)

10 Ostapenko, Jelena (LAT)

11 Kasatkina, Daria (RUS)

12 Muguruza, Garbiñe (ESP)

13 Bertens, Kiki (NED)

14 Keys, Madison (USA)

15 Mertens, Elise (BEL)

16 Williams, Venus (USA)

17 Barty, Ashleigh (AUS)

18 Sevastova, Anastasija (LAT)

19 Osaka, Naomi (JPN)

20 Buzarnescu, Mihaela (ROU)

21 Sharapova, Maria (RUS)

22 Strycova, Barbora (CZE)

23 Vandeweghe, Coco (USA)

23 Bacsinszky, Timea (SUI) SR

24 Gavrilova, Daria (AUS)

25 Sabalenka, Aryna (BLR)

26 Williams, Serena (USA)

27 Pavlyuchenkova, Anastasia (RUS)

28 Kontaveit, Anett (EST)

29 Cibulkova, Dominika (SVK)

30 Suárez Navarro, Carla (ESP)

31 Rybarikova, Magdalena (SVK)

32 Sakkari, Maria (GRE)

32 Siegemund, Laura (GER) SR

33 Cornet, Alizé (FRA)

34 Zhang, Shuai (CHN)

35 Tsurenko, Lesia (UKR)

36 Collins, Danielle (USA)

37 Sasnovich, Aliaksandra (BLR)

38 Van Uytvanck, Alison (BEL)

39 Radwanska, Agnieszka (POL)

40 Babos, Timea (HUN)

41 Vekic, Donna (CRO)

42 Hsieh Su-Wei (TPE)

43 Bencic, Belinda (SUI)

46 Konta, Johanna (GBR) (Acceptance based on year-end Top 10 list)

54 Mladenovic, Kristina (FRA) (Acceptance based on year-end Top 10 list)

Alternates

44 Kanepi, Kaia (EST)

45 Giorgi, Camila

47 Martic, Petra (CRO)

—-IN——–IN————

48 Flipkens, Kirsten (BEL)

49 Makarova, Ekaterina (RUS)

50 Krunic, Aleksandra (SRB)

51 Putintseva, Yulia (KAZ)

52 Cirstea, Sorana (ROU)

53 Wang, Qiang (CHN)

55 Siniakova, Katerina (CZE)

56 Kuzmova, Viktoria (SVK)

57 Tomljanovic, Ajla (AUS)

58 Begu, Irina-Camelia (ROU)

59 Peterson, Rebecca (SWE)

60 Linette, Magda POL

61 Niculescu, Monica ROU

62 Diyas, Zarina KAZ

63 Zheng, Saisai CHN

64 Stosur, Samantha AUS

65 Kenin, Sofia USA

66 Brady, Jennifer USA

67 Maria, Tatjana GER

68 Vesnina, Elena RUS

72 Puig, Monica PUR

73 Townsend, Taylor USA

74 Bogdan, Ana ROU

75 Voegele, Stefanie SUI

76 Riske, Alison USA

77 Zidansek, Tamara SLO

78 Hercog, Polona SLO

79 Vickery, Sachia USA

80 Azarenka, Victoria BLR MD WC

81 Rodina, Evgeniya RUS

85 Arruabarrena, Lara ESP

89 Sorribes Tormo, Sara ESP