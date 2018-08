Us Open Live: Concluso il sorteggio. Ecco gli azzurri con chi giocheranno

Tra poche ore ci sarà il sorteggio dei tabelloni principali del singolare maschile e femminile degli Us Open (alle ore 20:00 italiane).

Scriveremo in questa pagina gli accoppiamenti dei giocatori italiani e gli accoppiamenti dei Big.

Us Open – Sorteggio Italiani

(14) Fabio Fognini vs Michael Mmoh

Andreas Seppi vs Sam Querrey

Paolo Lorenzi vs (16) Kyle Edmund

(22) Marco Cecchinato vs Julien Benneteau

Matteo Berrettini vs Denis Kudla

Us Open – Sorteggio Italiane

Camila Giorgi vs (WC) Whitney Osuigwe

Us Open – Sorteggio Altri Giocatori

Garcia-Konta

Sharapova-Q

Ostapenko-Petkovic

Gasparyan-Kerber

Azarenka-Kuzmova

Stephens-Rodina

Vickery-Svitolina

Maschili

1. Rafael Nadal (ESP)

2. Roger Federer (SUI)

3. Juan Martin del Potro (ARG)

4. Alexander Zverev (GER)

5. Kevin Anderson (RSA)

6. Novak Djokovic (SRB)

7. Marin Cilic (CRO)

8. Grigor Dimitrov (BUL)

9. Dominic Thiem (AUT)

10. David Goffin (BEL)

11. John Isner (USA)

12. Pablo Carreno Busta (ESP)

13. Diego Schwartzman (ARG)

14. FABIO FOGNINI (ITA)

15. Stefanos Tsitsipas (GRE)

16. Kyle Edmund (GBR)

17. Lucas Pouille (FRA)

18. Jack Sock (USA)

19. Roberto Bautista Agut (ESP)

20. Borna Coric (CRO)

21. Kei Nishikori (JPN)

22. MARCO CECCHINATO (ITA)

23. Hyeon Chung (KOR)

24. Damir Dzumhur (BIH)

25. Milos Raonic (CAN)

26. Richard Gasquet (FRA)

27. Karen Khachanov (RUS)

28. Denis Shapovalov (CAN)

29. Adrian Mannarino (FRA)

30. Nick Kyrgios (AUS)

31. Fernando Verdasco (ESP)

32. Filip Krajinovic (SRB)

TESTE DI SERIE TABELLONE FEMMINILE

1. Simona Halep (ROU)

2. Caroline Wozniacki (DEN)

3. Sloane Stephens (USA)

4. Angelique Kerber (GER)

5. Petra Kvitova (CZE)

6. Caroline Garcia (FRA)

7. Elina Svitolina (UKR)

8. Karolina Pliskova (CZE)

9. Julia Goerges (GER)

10. Jelena Ostapenko (LAT)

11. Daria Kasatkina (RUS)

12. Garbiñe Muguruza (ESP)

13. Kiki Bertens (NED)

14. Madison Keys (USA)

15. Elise Mertens (BEL)

16. Venus Williams (USA)

17. Serena Williams (USA)

18. Ashleigh Barty (AUS)

19. Anastasija Sevastova (LAT)

20. Naomi Osaka (JPN)

21. Mihaela Buzarnescu (ROU)

22. Maria Sharapova (RUS)

23. Barbora Strycova (CZE)

24. Coco Vandeweghe (USA)

25. Daria Gavrilova (AUS)

26. Aryna Sabalenka (BLR)

27. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

28. Anett Kontaveit (EST)

29. Dominika Cibulkova (SVK)

30. Carla Suarez Navarro (ESP)

31. Magdalena Rybarikova (SVK)

32. Maria Sakkari (GRE)