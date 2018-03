Challenger Santiago: Tabellone di Quali. Presenze di Gaio e Moroni inseriti nello stesso spot

Challenger Santiago: Tabellone di Quali. Presenze di Gaio e Moroni.

Challenger Santiago| Terra | $50.000

(1) Souza, Joao vs Cuevas, Martin

(WC) Nunez, Victor vs (WC) Traipe, Jose

Gakhov, Ivan vs Cid Subervi, Roberto

Gimeno-Traver, Daniel vs (6) Cachin, Pedro

(2) Marti, Javier vs Lipovsek Puches, Tomas

(WC) Vernier, Michel vs Casanova, Hernan

Hernandez-Fernandez, Jose vs (WC) Villanueva, Gonzalo

Paz, Juan Pablo vs (7) Arguello, Facundo

(3) Monteiro, Joao vs Seyboth Wild, Thiago

Gaio, Federico vs Ficovich, Juan Pablo

(WC) Moroni, Gian Marco vs Saez, Juan Carlos

Sakamoto, Pedro vs (8) Zekic, Miljan

(4) Dellien, Hugo vs Agamenone, Franco

Lindell, Christian vs Gomez-Herrera, Carlos

Galarza, Juan Ignacio vs Londero, Juan Ignacio

(WC) Rivas, Vicente vs (5) Quiroz, Roberto

CANCHA CENTRAL – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Michel Vernier vs Hernan Casanova

2. [WC] Vicente Rivas vs [5] Roberto Quiroz

3. [1] Joao Souza vs Martin Cuevas

4. [WC] Gian Marco Moroni vs Juan Carlos Saez

CANCHA 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jose Hernandez-Fernandez vs [WC] Gonzalo Villanueva

2. Juan Ignacio Galarza vs Juan Ignacio Londero

3. [WC] Victor Nunez vs [WC] Jose Traipe

4. Pedro Sakamoto vs [8] Miljan Zekic

CANCHA 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Javier Marti vs Tomas Lipovsek Puches

2. Christian Lindell vs Carlos Gomez-Herrera

3. Ivan Gakhov vs Roberto Cid Subervi

4. [3] Joao Monteiro vs Thiago Seyboth Wild

CANCHA 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Juan Pablo Paz vs [7] Facundo Arguello

2. [4] Hugo Dellien vs Franco Agamenone

3. Daniel Gimeno-Traver vs [6] Pedro Cachin

4. Federico Gaio vs Juan Pablo Ficovich