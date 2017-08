ATP Winston Salem: Paolo Lorenzi supera il secondo turno. Andreas Seppi elimina Bedene ed è agli ottavi di finale

Andreas Seppi approda agli ottavi di finale nel torneo ATP 250 di Winston Salem.

Il 33enne di Caldaro, numero 86 del ranking mondiale, al rientro nel circuito dopo un mese e mezzo (si era fermato dopo Wimbledon per effettuare l’ormai consueta infiltrazione all’anca), ha battuto al secondo turno il 28enne britannico Aljaz Bedene, numero 48 Atp e 12esima testa di serie, con il punteggio di 64 75.

Agli ottavi di finale sfiderà il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 56 Atp.

Da segnalare che Seppi dopo aver vinto il primo set per 6 a 4, nel secondo parziale si è trovato sotto per 3 a 5, 30-40, ed era alla battuta ma qui era bravo ad annullare la palla set ed a tenere il servizio.

Nel game successivo Bedene mancava un altro set point e Seppi piazzava il controbreak, prima di chiudere l’incontro per 7 a 5 mettendo a segno il break decisivo ai vantaggi nel dodicesimo gioco.

Paolo Lorenzi stringe i denti ed approda agli ottavi di finale.

Il tennista toscano ha eliminato al secondo turno il brasiliano Thiago Monteiro, classe 1994 e n.114 ATP con il risultato di 26 64 64.

Agli ottavi di finale sfiderà uno tra Sugita o Fritz.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Lorenzi sull’1 pari, dal 15-40, mancava l’appuntamento con due palle break, ma sul 4 pari il tennista toscano piazzava il break ai vantaggi, alla seconda opportunità.

Sul 5 a 4 l’azzurro, dal 40-15, mancava due palle match, poi annullava un break point, ma alla terza opportunità chiudeva la partita per 6 a 4.

ATP Winston-Salem 250 | Cemento | $664.825 – 2° Turno

Court 5 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [12] Aljaz Bedene vs Andreas Seppi



ATP Winston-Salem Aljaz Bedene [12] Aljaz Bedene [12] 4 5 Andreas Seppi Andreas Seppi 6 7 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Seppi 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-5 → 4-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6 Aces 63 Double Faults 551% 1st Serve % 50%25/34 (74%) 1st Serve Points Won 31/48 (65%)12/33 (36%) 2nd Serve Points Won 24/48 (50%)3/8 (38%) Break Points Saved 13/16 (81%)11 Service Games Played 1117/48 (35%) 1st Return Points Won 9/34 (26%)24/48 (50%) 2nd Return Points Won 21/33 (64%)3/16 (19%) Break Points Won 5/8 (63%)11 Return Games Played 1137/67 (55%) Total Service Points Won 55/96 (57%)41/96 (43%) Total Return Points Won 30/67 (45%)78/163 (48%) Total Points Won 85/163 (52%)

Bedene – Seppi (0-1)

Jul 18, 1989 Birthday: Feb 21, 1984

28 years Age: 33 years

Great Britain Great Britain Country: Italy Italy

48 Current rank: 86

45 (Jan 04, 2016) Highest rank: 18 (Apr 29, 2013)

517 Total matches: 1 010

$1 633 238 Prize money: $8 160 172

958 Points: 626

Right-handed Plays: Right-handed

2. Thiago Monteiro vs [7] Paolo Lorenzi



ATP Winston-Salem Thiago Monteiro Thiago Monteiro 6 4 4 Paolo Lorenzi [7] Paolo Lorenzi [7] 2 6 6 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 T. Monteiro 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Lorenzi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-1 → 4-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4 Aces 84 Double Faults 551% 1st Serve % 55%29/42 (69%) 1st Serve Points Won 37/52 (71%)25/41 (61%) 2nd Serve Points Won 20/42 (48%)4/7 (57%) Break Points Saved 7/10 (70%)14 Service Games Played 1415/52 (29%) 1st Return Points Won 13/42 (31%)22/42 (52%) 2nd Return Points Won 16/41 (39%)3/10 (30%) Break Points Won 3/7 (43%)14 Return Games Played 1454/83 (65%) Total Service Points Won 57/94 (61%)37/94 (39%) Total Return Points Won 29/83 (35%)91/177 (51%) Total Points Won 86/177 (49%)

Monteiro – Lorenzi (0-0)

May 31, 1994 Birthday: Dec 15, 1981

23 years Age: 35 years

Brazil Brazil Country: Italy Italy

114 Current rank: 40

74 (Feb 27, 2017) Highest rank: 33 (Jul 03, 2017)

413 Total matches: 1 013

$211 269 Prize money: $2 887 642

491 Points: 1 100

Right-handed Plays: Right-handed