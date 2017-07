Challenger San Benedetto del Tronto: Primo successo in carriera nel circuito challenger per Matteo Berrettini (Video)

Matteo Berrettini ha vinto questa sera il torneo challenger di San Benedetto del Tronto.

In finale il 21enne romano, numero 229 del ranking mondiale, ha battuto per 63 64, in un’ora e 26 minuti di gioco, il serbo Laslo Djere, numero 106 Atp e quarta testa di serie, reduce dal successo nel challenger di Perugia.

Per Berrettini è il primo successo in carriera nel circuito challenger e da domani sarà al n.173 ATP, best ranking

Challenger San Benedetto CH | Terra | e64.000 – Finale

CENTRALE – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 9:00 pm)

1. Matteo Berrettini vs [4/SE] Laslo Djere



CH San Benedetto Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Laslo Djere [4] Laslo Djere [4] 3 4 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Djere 15-0 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 6-3 L. Djere 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Djere 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Djere 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

3 Aces 30 Double Faults 472% 1st Serve % 56%33/39 (85%) 1st Serve Points Won 23/37 (62%)8/15 (53%) 2nd Serve Points Won 15/29 (52%)0/0 (0%) Break Points Saved 5/7 (71%)10 Service Games Played 914/37 (38%) 1st Return Points Won 6/39 (15%)14/29 (48%) 2nd Return Points Won 7/15 (47%)2/7 (29%) Break Points Won 0/0 (0%)9 Return Games Played 1041/54 (76%) Total Service Points Won 38/66 (58%)28/66 (42%) Total Return Points Won 13/54 (24%)69/120 (57%) Total Points Won 51/120 (43%)

229 Ranking 106

21 Age 22

Rome, Italy Birthplace Senta, Serbia

Rome, Italy Residence Senta, Serbia

6’4″ (193 cm) Height 6’1″ (185 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2015 Turned Pro 2013

0/1 Year to Date Win/Loss 6/3

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$55,753 Career Prize Money $269,128