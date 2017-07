Challenger San Benedetto del Tronto: Giornata nera per i colori italiani (Video)

Secondo turno fatale per Federico Gaio, ottava testa di serie nonché campione in carica, battuto nel pomeriggio per 60 76(7) dall’argentino Federico Coria, per Luca Vanni, terzo favorito del tabellone, eliminato per 57 64 64 dal dominicano Jose Hernandez-Fernandez, e per Stefano Travaglia, numero 7 del seeding, sconfitto per 76(5) 62 dallo spagnolo Carlos Taberner.

Out anche Gianluca Mager, in gara con una wild card, sconfitto dall’altro spagnolo Marcel Granollers, secondo favorito del torneo.

Il programma di domani

CENTRALE – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Jose Hernandez-Fernandez vs Federico Coria

2. Carlos Taberner vs [WC] Gianluca Mager OR [2] Marcel Granollers (non prima ore: 18:00)

3. Benjamin Bonzi vs [4/SE] Laslo Djere (non prima ore: 19:30)

4. Matteo Berrettini vs [6] Pedro Sousa (non prima ore: 21:30)

COURT 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Pietro Licciardi / Gian Marco Moroni vs Flavio Cipolla / Adrian Ungur

2. [1] Luca Margaroli / Tristan-Samuel Weissborn vs Carlos Taberner / Pol Toledo Bague

Challenger San Benedetto CH | Terra | e64.000 – 2° Turno

