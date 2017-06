WTA Birmingham e Maiorca: Kvitova e Barty in finale a Birmingham. Out la Muguruza. Julia Goerges in finale in Spagna

E ‘molto probabile che la grande storia della settimana nel circuito femminile sarà quella di Petra Kvitova due volte campionessa di Wimbledon che ha conquistato la finale del torneo di Birmingham.

La Kvitova in semifinale ha beneficiato del ritiro di Lucie Safarova che ha abbandonato il campo per un problema alla coscia destra, quando il risultato era 6-1 1-0 in favore della più quotata tennista della Repubblica Ceca.

Con questo risultato, Petra Kvitova si assicura il ritorno nella top 15 prima del torneo di Wimbledon.

WTA Birmingham Premier | Erba | $885.040 – Semifinali

Ann Jones Centre Court – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Lucie Safarova vs [7/WC] Petra Kvitova



WTA Birmingham Lucie Safarova Lucie Safarova 0 1 0 Petra Kvitova [7] • Petra Kvitova [7] 0 6 1 Vincitore: P. KVITOVA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Kvitova 0-1 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 P. Kvitova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 L. Safarova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Safarova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 P. Kvitova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. [6] Garbiñe Muguruza vs Ashleigh Barty



WTA Birmingham Garbiñe Muguruza [6] Garbiñe Muguruza [6] 6 4 3 Ashleigh Barty Ashleigh Barty 3 6 6 Vincitore: A. BARTY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Barty 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-5 → 3-5 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 G. Muguruza 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-2 → 2-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Muguruza 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Barty 0-15 0-30 df 0-40 5-3 → 6-3 G. Muguruza 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Barty 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Barty 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [O] Hao-Ching Chan / Shuai Zhang vs [O] Raquel Atawo / Christina Mchale



WTA Birmingham Hao-Ching Chan / Shuai Zhang Hao-Ching Chan / Shuai Zhang 6 6 Raquel Atawo / Christina Mchale Raquel Atawo / Christina Mchale 2 3 Vincitori: CHAN / ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Atawo / Mchale 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 5-3 → 6-3 H. Chan / Zhang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Atawo / Mchale 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 H. Chan / Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Atawo / Mchale 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 H. Chan / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Atawo / Mchale 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 H. Chan / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Atawo / Mchale 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Chan / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 R. Atawo / Mchale 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 H. Chan / Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Atawo / Mchale 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 H. Chan / Zhang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Atawo / Mchale 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Chan / Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Atawo / Mchale 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [G] Sania Mirza / CoCo Vandeweghe vs [4] Ashleigh Barty / Casey Dellacqua



WTA Birmingham Sania Mirza / Coco Vandeweghe Sania Mirza / Coco Vandeweghe 0 Ashleigh Barty / Casey Dellacqua [4] • Ashleigh Barty / Casey Dellacqua [4] 0 Vincitori: BARTY / DELLACQUA per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Barty / Dellacqua 0-0

WTA Mallorca International | Erba | $250.000 – Semifinali

Pista Central – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Julia Goerges vs Catherine Bellis



WTA Mallorca Julia Goerges Julia Goerges 6 6 Catherine Bellis Catherine Bellis 1 1 Vincitore: J. GOERGES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Bellis 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 J. Goerges 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 C. Bellis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Goerges 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Bellis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 C. Bellis 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Bellis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 C. Bellis 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [3] Caroline Garcia vs [2] Anastasija Sevastova (non prima ore: 17:00)



WTA Mallorca Caroline Garcia [3] Caroline Garcia [3] 4 2 Anastasija Sevastova [2] Anastasija Sevastova [2] 6 6 Vincitore: A. SEVASTOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Sevastova 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Sevastova 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Sevastova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 0-2 C. Garcia 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Garcia 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Sevastova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 C. Garcia 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Jelena Jankovic / Anastasija Sevastova vs Julia Goerges / Xenia Knoll