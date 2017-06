Italiane nel circuito ITF: Risultati 04 Giugno 2017. Lucrezia Stefanini vince il suo primo titolo ITF

Lucrezia Stefanini ha vinto il suo primo titolo ITF in carriera conquistando il trofeo del 15mila dollari di Hammamet.

In finale la 19enne toscana ha battuto per 76(5) 62, in poco meno di due ore ed un quarto di partita, la greca Eleni Kordolami, sesta favorita del seeding.

Grado – $25,000 – Terra – Finale

Martina Trevisan [5] vs. Anna Karolina Schmiedlova ore 17:00



Hammamet – $15,000 – Terra – Finale

Eleni Kordolaimi [6] vs. Lucrezia Stefanini ore 11:00