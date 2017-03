Challenger Quanzhou: Thomas Fabbiano batte Matteo Berrettini e festeggia il terzo successo in carriera nel circuito challenger (con il video della Finale)

Thomas Fabbiano ha conquistato questa mattina il torneo challenger di Quanzhou.

Nella finale tutta tricolore il 27enne pugliese di San Giorgio Ionico ha sconfitto per 76(5) 76(7), in due ore e 17 minuti di gioco, Matteo Berrettini, numero 338 Atp e proveniente dalle qualificazioni.

Da segnalare però che Berrettini può recriminare per un vantaggio di 3-1 non sfruttato nel primo set (nel tie-break è stato avanti per 5-3) ma soprattutto per il set-point mancato sul 6-5 del tie-break del secondo parziale nel quale Matteo aveva recuperato per due volte un break di svantaggio.

Per Fabbiano è il terzo titolo conquistato in carriera nel circuito challenger dopo Recanati 2013 e Zhuhai 2016.

Challenger Quanzhou | Cemento | $50.000 – Finale

Centre Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Thomas Fabbiano vs [Q] Matteo Berrettini



CH Quanzhou Thomas Fabbiano [6] Thomas Fabbiano [6] 7 7 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1-2* 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* ace 8*-7 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 M. Berrettini 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Fabbiano 0-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 T. Fabbiano 0-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 ace 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2 Aces 75 Double Faults 166% 1st Serve % 52%50/62 (81%) 1st Serve Points Won 35/47 (74%)11/32 (34%) 2nd Serve Points Won 22/43 (51%)6/8 (75%) Break Points Saved 2/4 (50%)12 Service Games Played 1212/47 (26%) 1st Return Points Won 12/62 (19%)21/43 (49%) 2nd Return Points Won 21/32 (66%)2/4 (50%) Break Points Won 2/8 (25%)12 Return Games Played 1261/94 (65%) Total Service Points Won 57/90 (63%)33/90 (37%) Total Return Points Won 33/94 (35%)94/184 (51%) Total Points Won 90/184 (49%)

Berrettini – Fabbiano

Apr 12, 1996 Birthday: May 26, 1989

20 years Age: 27 years

Italy Italy Country: Italy Italy

338 Current rank: 168

338 (Mar 20, 2017) Highest rank: 98 (Apr 04, 2016)

131 Total matches: 704

$21 375 Prize money: $619 381

139 Points: 342

Right-handed Plays: Right-handed