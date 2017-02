Caos Format Coppa Davis: Il vice presidente della Federtennis Tedesca “Basta David Haggerty”

Dirk Hordorff, Vice Presidente della Federtennis Tedesca, attraverso Facebook ha criticato il nuovo format che nei prossimi anni potrebbe esserci in Coppa Davis.

“Basta David Haggerty, presidente dell’ITF. Vuole far giocare a campo neutro semifinali e finale di Coppa Davis. La federazione tennis tedesca è contro questo e il nostro presidente lo ha fatto presente all’ITF nelle scorse settimane.

Giocare a campo neutro distruggerebbe il format unico al mondo dei tornei a squadre. La posizione della federazione tennis tedesca è la stessa di quella di molti altri giocatori”.

“Djokovic ha chiesto di far giocare due set su tre e in due giorni, ma l’ITF ha ignorato totalmente la proposta. Sicuramente la Coppa Davis deve cambiare e molti giocatori la pensano come la nostra federazione. Dovremo continuare a lottare per fermare David Haggerty e le Nazioni che lo sostengono.”

Hordorff pensa che sarebbe più sensato far giocare al meglio dei tre set e non dei cinque gli incontri, e disputarli solamente il sabato e la domenica come accade in Fed Cup.