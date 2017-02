Challenger Bergamo: Risultati Secondo Turno Quali. Alessandro Bega al turno finale

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo challenger di Bergamo.

Turno Decisivo Quali

Yannick Hanfmann (GER) vs Alessandro Bega (ITA)

(WC)Egor Gerasimov (BLR) vs Michal Przysiezny (POL)

(4)Petr Michnev (CZE) vs Matthias Bachinger (GER)

Challenger Bergamo CH | Indoor | e64.000 – 2° Turno Quali

ALZANO PALAZZETTO – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Viktor Galovic vs Matthias Bachinger



CH Bergamo Viktor Galovic Viktor Galovic 6 6 Matthias Bachinger Matthias Bachinger 7 7 Vincitore: M. BACHINGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 V. Galovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Bachinger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Bachinger 15-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Bachinger 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Galovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 M. Bachinger 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Bachinger 15-0 30-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Bachinger 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 V. Galovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Bachinger 15-0 ace 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 V. Galovic 0-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Bachinger 15-0 15-15 df 40-15 1-2 → 1-3 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [3] Laurynas Grigelis vs [WC] Egor Gerasimov



CH Bergamo Laurynas Grigelis [3] Laurynas Grigelis [3] 4 2 Egor Gerasimov Egor Gerasimov 6 6 Vincitore: E. GERASIMOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-5 → 2-6 L. Grigelis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Grigelis 0-15 df 0-30 df 0-40 1-3 → 1-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 L. Grigelis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 1-2 E. Gerasimov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 0-1 → 0-2 L. Grigelis 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Grigelis 0-15 df 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 E. Gerasimov 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 L. Grigelis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Grigelis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Gerasimov 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Grigelis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 L. Grigelis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Yannick Hanfmann vs Gianluca Mager (non prima ore: 12:00)



CH Bergamo Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 6 Gianluca Mager Gianluca Mager 2 2 Vincitore: Y. HANFMANN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 G. Mager 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Mager 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Hanfmann 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-1 → 4-2 G. Mager 0-15 df 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Mager 15-0 30-0 40-15 2-0 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 df 40-30 ace 1-0 → 2-0 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. Nils Langer vs Hugo Grenier



CH Bergamo Nils Langer Nils Langer 6 6 Hugo Grenier Hugo Grenier 2 4 Vincitore: N. LANGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Langer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 N. Langer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 H. Grenier 0-30 15-30 30-30 4-2 → 4-3 N. Langer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Langer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Grenier 0-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-0 → 2-1 N. Langer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Langer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 H. Grenier 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 5-2 N. Langer 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 N. Langer 15-0 30-0 3-0 → 4-0 H. Grenier 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Langer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

BERGAMO ITALCEMENTI – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Petr Michnev vs Yannick Jankovits



CH Bergamo Petr Michnev [4] Petr Michnev [4] 30 6 4 Yannick Jankovits • Yannick Jankovits 15 4 2 Vincitore: P. MICHNEV per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Jankovits 15-15 15-30 df 4-2 P. Michnev 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. Jankovits 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 P. Michnev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Y. Jankovits 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 P. Michnev 0-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Jankovits 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Michnev 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 Y. Jankovits 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Michnev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Y. Jankovits 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 P. Michnev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 Y. Jankovits 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 P. Michnev 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 Y. Jankovits 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Michnev 15-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Jankovits 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Michal Przysiezny vs Yann Marti



CH Bergamo Michal Przysiezny Michal Przysiezny 6 7 Yann Marti Yann Marti 3 6 Vincitore: M. PRZYSIEZNY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* df 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 M. Przysiezny 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Y. Marti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Przysiezny 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 5-5 Y. Marti 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Przysiezny 15-0 ace 30-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 Y. Marti 0-15 15-15 15-30 15-40 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Przysiezny 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 2-3 → 3-3 Y. Marti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Przysiezny 30-15 30-30 1-2 → 2-2 Y. Marti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Przysiezny 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Y. Marti 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Przysiezny 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Y. Marti 15-0 30-0 30-15 ace 5-2 → 5-3 M. Przysiezny 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 4-2 → 5-2 Y. Marti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 A-40 ace 4-1 → 4-2 M. Przysiezny 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Y. Marti 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-1 → 3-1 M. Przysiezny 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 Y. Marti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Przysiezny 15-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

3. Alessandro Bega vs [8] Lorenzo Sonego (non prima ore: 12:00)



CH Bergamo Alessandro Bega Alessandro Bega 3 6 6 Lorenzo Sonego [8] Lorenzo Sonego [8] 6 4 2 Vincitore: A. BEGA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 A. Bega 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Bega 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Bega 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 A. Bega 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Bega 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Bega 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Bega 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Bega 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Bega 15-0 30-15 30-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Bega 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. Bega 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Bega 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Bega 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

4. Mats Moraing vs Remi Boutillier